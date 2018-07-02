Представлена новая версия «убийцы флагманов» OnePlus 6

Китайская компания OnePlus представила новую версию своего флагманского смартфона OnePlus 6. В ближайшее время к уже доступным версиям в матовом и глянцевом чёрном, белом и специальному изданию Marvel Avengers, станет доступна вариация в ярко-красном корпусе.


По словам производителя, решение о выпуске красного OnePlus 6 последовало на волне успеха смартфона OnePlus 5T в цвете Lava Red (лавово-красный). Перед тем как выбрать конечный результат, Amber Red (красный янтарь) были перебраны «сотни» оттенков.


Версия OnePlus 6 Red предлагается с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти по цене, аналогичной другим вариациям OnePlus 6. Продажи начнутся на стартовавшей неделе.

Основные параметры OnePlus 6 Red сохранились. Напомним, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп, фронтальная камера — на 16 Мп. Предусмотрена функция разблокировки по лицу пользователя.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge. Задняя панель стеклянная, на ней расположен сканер отпечатков пальцев, есть возможность беспроводной зарядки. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.

Источник
OnePlus
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6

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