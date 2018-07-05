Эксперты назвали 10 самых продаваемых смартфонов в мире

Компания Counterpoint опубликовала результаты исследования популярности смартфонов. Самыми продаваемыми смартфонами в мае 2018 года стали iPhone 8 и Samsung Galaxy S9 Plus, разделившие первое и второе места. Каждый из этих смартфонов занял долю рынка в 2,4%.


Такой взлёт Phone 8 с пятого места в апреле на первое аналитики приписывают удачной рекламной кампании Shot on iPhone от Apple, подстегнувшей продажи в Европе и других регионах, в то время как интерес к смартфону в США уже был устойчивым.

Бывший лидер, iPhone X, уже второй месяц подряд занимает третье место с 2,3%. Десятку замыкают Xiaomi Redmi 5A, iPhone 8 Plus, Galaxy S9, Huawei P20 Lite, Vivo X21, Xiaomi Redmi 5 Plus/Note 5 и Oppo A83.

Источник
Counterpoint
Теги
смартфон iPhone 8 iPhone X Samsung Galaxy S9 Plus

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