Раскрыты характеристики мощного Xiaomi Beryllium

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi под кодовым названием Beryllium. Они обнаружились в тестовой версии прошивки MIUI 10. На «улики» изначально обратил внимание один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.





Итак, энтузиасты смогли извлечь из файлов прошивки следующие подробности. Xiaomi Beryllium выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и соотношением сторон 18:9.

Двойная основная камера обеспечивает оптический зум. Сканер отпечатков пальцев есть, но он не встроен в экран. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Слота для карточек памяти не предусмотрено microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч. Поддерживается NFC. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Источник отмечает, что устройство ещё находится на стадии разработки поскольку для него до сих пор существует MIUI 10 Global Beta (8.7.6).