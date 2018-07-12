Первый в мире блокчейн-смартфон оказался слайдером

Швейцарская Sirin Labs раскрыла подробности о смартфоне Finney. Напомним, он был представлен ещё в прошлом сентябре и стал первым блокчейн-смартфоном, о котором заявили публике.


Смартфон получил необычный форм-фактор. У него есть выдвигающийся модуль на задней панели с дополнительным экраном Safe Screen, предназначенным специально для криптовалютных транзакций. По словам производителя, экран работает на отдельном железе, позволяющем проверить и заверить параметры сделки перед завершением.


Он работает под управлением проприетарной операционной системы SIRIN OS, это ещё один форк Android. В ней предусмотрен встроенный «холодный» кошелёк, сервис TCS (Token Conversion Service) для обмена фирменной криптовалюты SRN на токены и многоуровневая система безопасности.

Производителем смартфона стал тайваньский гигант Foxconn. Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, камерами на 12 и 8 Мп, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3280 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками до 2 ТБ.

Компания Sirin Labs подтвердила выход Finney в продажу в ноябре 2018 года по цене 999 долларов США.

Источник
Sirin Labs
Теги
смартфон ANDROID криптовалюта Bitcoin биткоин майнинг cryptocurrency Sirin Labs

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