Новый флагман Sony получит четыре камеры

В сети появились подробности о новом флагманском смартфоне Xperia XZ3, который компания Sony готовит к скорому выпуску. Подробностями поделился японский профильный ресурс SumahoInfo.


Анонс Sony Xperia XZ3 состоится в августе к открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине. Источник опубликовал фотографию двух двойных модулей, которые будут использоваться во фронтальной и основной камерах смартфона. Судя по всему, основная камера будет такая же, как у Xperia XZ2 Premium, продажи которого только ещё начинаются в России.

Из остальных характеристик пока известно только про безрамочный дизайн, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
SumahoInfo
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смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XZ3

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