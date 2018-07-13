Стратегический «лопатофон» Huawei получит гибкий дисплей

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Huawei Mate 20 Pro, пока не представленном производителем официально. Ими поделился корейский ресурс ETNews.


Интересно, что инсайдеры в индустрии называют этот смартфон «стратегически важным» для компании Huawei. По данным источника, Huawei Mate 20 Pro будет оснащён гибким OLED-дисплеем. В итоге смартфон получит экран со скруглёнными кромками по бокам, как у флагманов Samsung.

При этом поставщиком экранов станут не Samsung Display или LG Display, которым принадлежит 90% рынка гибких OLED, а китайская компания BOE. Это один из популярных поставщиков LCD-панелей, но на рынок OLED он вышел несколько поздно. Тем не менее, не так давно, BOE заключил сделку с Huawei, сейчас являющейся третьей по величине производителем смартфонов в мире.

Представитель компании Huawei уже подтвердил запуск серии Mate 20 в октябре, спустя год после выхода смартфонов Mate 10. Согласно более ранним слухам, Mate 20 и Mate 20 Pro будут базироваться на грядущем процессоре Kirin 980 и 6 ГБ оперативной памяти. Huawei Mate 20 Pro станет обладателем 6,9-дюймового OLED-дисплея. Также ожидается премиальная версия Porsche Design.

Источник
ETNews
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