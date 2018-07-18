Бюджетный безрамочник Nokia представлен официально

Компания HMD Global представила сегодня в Китае смартфон Nokia X5. Это недорогая модель в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели.


Как ожидается, Nokia X5 выйдет позднее на международном рынке под названием Nokia 5.1 Plus. Смартфон оснащается 5,86-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 13+5 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 149,51 x 71,98 x 8 мм, а вес — 160 граммов.

Смартфон предлагается в чёрном, белом и синем цветовых вариантах. Цена на Nokia X5 в Китае составляет 148 долларов США за версию с 3+32 ГБ от 208 долларов за 4+64 ГБ. Приём заказов стартует 19 июля 2018 года.

Источник
Nokia
Теги
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