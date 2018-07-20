Huawei сделает дырку в экране для камеры следующего флагмана

Компания Huawei работает над флагманским смартфоном с безрамочным дисплеем без выреза экрана в стиле iPhone X. Об этом рассказало корейское издание ETNews.


Huawei не стала использовать выдвижные модули для камер, как Vivo NEX и OPPO Find X. Вместо «моноброви» на 6-дюймовом дисплее будет, фактически, дырка под фронтальную камеру, окружённая экраном со всех сторон. При этом динамик и датчики разместятся в верхней кромке.

Новый дизайн позволит добиться более высокого соотношения площади экрана к передней панели, чем у текущих флагманов Huawei P20 и P20 Pro. Выход такого смартфона ожидается в четвёртом квартале 2018 года.

В октябре Huawei должна представить смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro. 6-дюймовая LCD-панель с вырезом под камеру может использоваться в младшей версии, Mate 20. При этом для Mate 20 Pro слухи предсказывают OLED-экран с загнутыми на две стороны кромками.

Источник
ETNews
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