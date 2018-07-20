Samsung хочет выпускать один флагман вместо Galaxy S и Note

Компания Samsung рассматривает возможность упрощения своих флагманских линеек, объединив серии Galaxy S и Note. Об этом сообщили корейские СМИ.


Упрощение рассматривается с прошлого года. Поставщики и партнёры компании уже извещены о возможном уменьшении количестве флагманских смартфонов, которые Samsung выпускает каждый год.

В прошлом и текущем году компания выпустила стандартный вариант Samsung Galaxy S и увеличенную версию Galaxy S Plus в первом полугодии, а фаблет серии Note отложен на второе полугодие.

Модель Galaxy S Plus имеет сходные аппаратные возможности, что и Note, за исключением фирменного стилуса. В начале 2019 года ожидается Galaxy S10 Plus диагональю 6,4 дюйма, а у запланированного в августе Note 9 — 6,38 дюйма. Выпустив вместо Galaxy S Plus и Note один флагман, Samsung сможет снизить стоимость и поднять прибыльность производства.

Источник
The Investor
Теги
смартфон Samsung Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy Note 9

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