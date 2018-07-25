Sony Xperia XZ3 может получить камеру на 48 Мп

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ3, который пока не был представлен официально.


Согласно данным бенчмарка, смартфон с модельным номером H8416 получит камеру с впечатляющим разрешением 48 Мп. Это можно было бы посчитать ошибкой, но Sony буквально пару дней назад анонсировала новый CMOS-сенсор для смартфонов с самым высоким в индустрии разрешением — 48 эффективный мегапикселей. Сенсор Sony IMX586 должен начать поставляться в сентябре 2018 года.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 19+12 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3240 мАч. Операционная система — Android 9.0 P. Ориентировочная цена составляет 849 евро.

Компания Sony уже подтвердила пресс-мероприятие 30 августа, к открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине. В этот день ожидается анонс Xperia XZ3, Xperia XZ3 Compact и Xperia XZ3 Premium.

Источник
SumahoInfo
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смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XZ3

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