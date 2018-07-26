Самый крупный доступный смартфон Motorola появился в России

Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, объявила о начале продаж в России смартфонов Moto E5 и Moto E5 Plus. Это недорогие модели с модным сейчас базрамочным дизайном.





Они работают под Android 8.0 Oreo, оснащаются вспышками для селфи-камер и сканерами отпечатков пальцев на задней панели, замаскированными под логотип Motorola. Также есть покрытие, защищающее от брызг.





Moto E5 Plus получил самый большой дисплей в серии и может похвастаться аккумулятором на 5000 мАч. Он оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камерами на 12 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объёмом до 128 ГБ.

Moto E5 отличается 5,7-дюймовым дисплеем, основной камерой на 13 Мп, 2 оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч.

Смартфоны Moto E5 и Moto E5 Plus предлагаются по рекомендованной розничной цене 9 990 и 11 990 рублей.