Samsung выпустила новые видео с критикой iPhone X

Компания Samsung продолжила свою кампанию Ingenius, выпустив ещё три рекламных ролика, критикующих iPhone X и консультантов в розничных магазинах Apple Store.


В первом ролике высмеивается вырез дисплея типа «монобровь». Консультант пытатется убедить пользователя, что «бровь» не так уж и мешает, и к ней можно привыкнуть, несмотря на то, что она закрывает часть экрана при просмотре видео. Однако в процессе разговора натыкается на укоризненные взгляды семьи со стрижками в стиле iPhone X.

Во втором ролике покупательница спрашивает, где слот для карточек памяти microSD в iPhone. Консультант отвечает, что его в смартфоне нет, на что девушка отмечает, что слот есть у Galaxy S9 и она не хочет хранить контент в облаке.

В третьем ролике обращается внимание на отсутсвие многозадачного режима в iPhone, когда можно запустить два приложения одновременно на разделённом экране. На данный момент подобная возможность в iOS есть только для планшетов iPad.

Источник
Samsung
Теги
Apple Samsung фейспалм iPhone X

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