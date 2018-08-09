Huawei обещает самую большую батарею в Mate 20 Pro

Компания Huawei разослала журналистам необычные промо-материалы о своём следующем флагманском смартфоне Mate 20 Pro, пока не представленном официально.


В них совершенно прозрачно намекается на самый большой в портфолио смартфонов Huawei аккумулятор.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 20 относится к «честному» флагманскому уровню и станет первым смартфоном на базе фирменного топового процессора HiSilicon Kirin 980. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Huawei Mate 20 Pro сможет похвастаться сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.

Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается упрощённый смартфон Huawei Mate 20 Lite на базе процессора HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.

Официальный дебют серии Huawei Mate 20 ожидается в октябре 2018 года.

Источник
Pocket-lint
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro

Комментарии

Материалы по теме

Huawei выпустила свой первый смартфон с 8 ГБ оперативной памяти

3 июля

Huawei представила огромный флагман Honor с двойным турбо-ускорением

31 июля

Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S

28 мая

Безрамочный Huawei Honor 7A Pro оценили дешевле 9 тысяч рублей

17 апреля

Безрамочный Huawei Honor 7C Pro с двойной камерой оценили дешевле 14 тысяч рублей

7 июня

Объявлена российская цена первого «пугающего» смартфона Huawei

1 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Мощный смартфон Xiaomi Pocophone F1 показался на детальном видео
Google научила браузер Chrome работать с «бровью» на смартфонах
В России распаковали Google Pixel 3 XL на видео

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 67
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 66
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 43