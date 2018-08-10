iPhone взорвался от нагрева на приборной панели автомобиля

В сети появилась ещё одна поучительная история, демонстрирующая как опасно ремонтировать iPhone в неавторизованных Apple сервисных центрах. У жительницы Китая iPhone 6 взорвался прямо на приборной панели автомобиля во время поездки после ремонта в таком сервисцентре.


На видео видно и слышно, как взорвался и загорелся перегревшийся смартфон и как напугалась пользовательница, бывшая в этот момент за рулём. К счастью, никто при этом не пострадал. По словам мужа пользовательницы, речь идёт о iPhone 6, которому в сервисцентре без лицензии поставили не официальную батарею.

В прошлом, подобные взрывы и возгорания происходили после использования кабелей от сторонних производителей, неавторизованного ремонта или в результате внешних повреждений.

Источник
Daily Mail
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