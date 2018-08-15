Смартфон Huawei Mate 20 Lite показался во всех цветах

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал новый рендер смартфона Huawei Mate 20 Lite, который пока не был представлен производителем официально.


Смартфон показан на нём в трёх цветовых вариантах — чёрном, золотистом и синем. Видны вырез экрана в стиле iPhone X и две двойные камеры — фронтальная и основная. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Как ожидается, это бюджетная версия во флагманской серии Huawei Mate 20, анонс которой ожидается осенью. В базе данных китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA модель проходит под названием Maimang 7. Напомним, в прошлом году Mate 10 Lite или Maimang 6 дебютировал заметно раньше представленных октябре старших моделей серии Mate 10. Название Maimang 7 предназначено для китайского рынка, а в Европе смартфон должен появиться как Huawei Mate 20 Lite.

Предположительно, Huawei Mate 20 Lite оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей, фронтальной двойной камерой 24+2 Мп и основной 20+2 Мп. Смартфон базируется на процессоре HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3650 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Huawei Mate 20 Lite ожидается в конце августа по цене около 400 евро.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Lite

Комментарии

Материалы по теме

Huawei выпустила свой первый смартфон с 8 ГБ оперативной памяти

3 июля

Huawei представила огромный флагман Honor с двойным турбо-ускорением

31 июля

Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S

28 мая

Безрамочный Huawei Honor 7A Pro оценили дешевле 9 тысяч рублей

17 апреля

Безрамочный Huawei Honor 7C Pro с двойной камерой оценили дешевле 14 тысяч рублей

7 июня

Объявлена российская цена первого «пугающего» смартфона Huawei

1 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Новый QWERTY-смартфон BlackBerry показался на рендерах
LG выпустит первый 5G-смартфон в 2019 году
Samsung создала самовосстанавливающееся покрытие экрана

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 72
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 55
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 44
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 44