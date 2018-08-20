Новая волна брака Pixel 2 XL: Google бесплатно заменит тормозящие смартфоны

В сети продолжает разгораться скандал по поводу жалоб пользователей смартфонов Google Pixel 2 XL на подтормаживания и зависания. «Тормоза» Pixel 2 XL наблюдаются как на прошлогодней операционной системе Android 8.0 Oreo, так и на свежайшей Android 9.0 Pie.





Большинство жалоб связано с задержками анимации и медленной производительностью приложений при запуске. Например, многие пользователи ждут секунд по десять для запуска камеры и затем терпят медленную работу приложения, когда оно, наконец-то, запустилось.

Как сообщили анонимные источники, Google сейчас проводит расследование и уже идентифицировала три возможные проблемы. Одна из них аппаратная и потребует замены смартфонов, тогда как две другие программные и могут быть исправлены с помощью обновления ПО.