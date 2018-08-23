Объявлены российские цены на флагманский Meizu 16

Компания Meizu объявила о начале приёма предварительных заказов в России на смартфон Meizu 16. Модель получила безрамочный дизайн, сканер отпечатков пальцев интегрированный прямо в дисплей.





Meizu 16 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+20 Мп, а также фронтальной камерой на 20 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.





Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч. Работа производится под Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS. Размеры составляют 150,5 х 73,2 х 7,3 мм, а вес — 152 грамма.

В России Meizu 16 предлагается в следующих вариантах:

Meizu 16 6+64 ГБ — 42 990 рублей

Meizu 16 6+128 ГБ — 49 990 рублей

Как обещает производитель, продажи начнутся не позднее 20 октября. При этом для всех, кто оформит и оплатит предварительный заказ цена составит 37 990 рублей и 43 990 рублей, соответственно.