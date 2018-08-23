Oppo представила смартфон с тройной камерой и экранным сканером отпечатков пальцев

Компания Oppo представила смартфон Oppo R17 Pro. Это продвинутая модель, которая сочетает тройную камеру и экранный сканер отпечатков пальцев.


Oppo R17 Pro также станет одним из первых смартфонов со сверхпрочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), фронтальной на 25 Мп. Основная камера получила датчики на 12 Мп и 20 Мп, а также модуль ToF 3D (Time of Flight), которвый определяет дальность объектов и отвечает за функции дополненной реальности.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, NFC, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB 3.1 Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 3700 мАч с возможностью быстрой зарядки SuperVOOC.

Продажи Oppo R17 Pro начнутся с середины октября. Он будет предлагаться по цене 4299 юаней, что составляет около 625 долларов США.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo R17 Oppo R17 Pro

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