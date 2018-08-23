Samsung показала, как производят Galaxy Note 9

В преддверии мирового старта продаж флагманского смартфона Galaxy Note 9, компания Samsung показала, как предприятия в южнокорейском городе Куми производят эти аппараты.

В России Samsung Galaxy Note 9 поступит в продажу 31 августа. Доставка устройств по предзаказам начнется с 24 августа. Он предлагается по цене 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ.

Смартфон доступен в трех цветах: чёрный, тёмно-синий и медный. Все варианты идут в комплекте со стилусом S Pen. Для оформивших предварительных заказ предлагается бесплатно беспроводная зарядка, в обычных условиях стоящая 6980 рублей.

Samsung Galaxy Note 9 внешне почти не изменился по сравнению с предшественником, Galaxy Note 8. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположен под основной двойной камерой.

Смартфон оснащается Super AMOLED-экраном с соотношение сторон 18,5:9 диагональю 6,4 дюйма и разрешением Quad HD+ (2960x1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Аппаратной основой стали процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Смартфон выйдет в вариантах с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки.

Рейтинг защиты от влаги и пыли у смартфона на уровне IP68, он выдерживает погружение на глубину 1,5 м в пресную воду на срок до 30 минут. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Стилус для Samsung Galaxy Note 9 стал крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.