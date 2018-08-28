Флагманский LG G7 урезали до бюджетника

Компания LG Electronics представила две урезанные версии своего флагманского смартфона LG G7 — модели LG G7 One и G7 Fit. Они будут демонстрироваться на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.


LG G7 One стал первым смартфоном компании с чистым Android, он работает на платформе Android One. Оба смартфона оснащаются 6,1-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением QHD+ (3120 x 1440 пикселей) с соотношением сторон 19.5:9, 8-мегапиксельными фронтальными камерами, аккумуляторами ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, как у LG G7 ThinQ. Они также защищены от воды и пыли на уровне IP68 и соответствуют стандарту MIL-STD 810G по прочности.


Смартфон LG G7 One базируется на прошлогоднем процессоре Qualcomm Snapdragon 835, тогда как G7 Fit — на ещё более древнем Snapdragon 821. Опции памяти включают 4 ГБ оперативной и 32 или 64 (только G7 Fit) ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 2 ТБ.

LG G7 One получил выделенную кнопку для доступа к голосовому помощнику Google Assistant, 16-мегапиксельную основную камеру с апертурой f/1.6. У G7 Fit основная камера обладает 16 Мп и f/2.2.

LG пока не объявила сроки выпуска и рекомендованные цены на G7 One и G7 Fit.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG LG G7 IFA 2018

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