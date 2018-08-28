У Samsung Galaxy Note 9 обнаружился брак

Пользователи смартфона Samsung Galaxy Note 9 начали жаловаться на странное свечение, вдоль кромки экрана. «Утечка света» наблюдается между стеклом и металлической рамкой смартфона.





Напомним, флагманский смартфон Samsung поступил в продажу только в прошлую пятницу, 24 августа 2018 года. И на свечение между дисплеем и рамкой жалуются пользователи совсем новых аппаратов.

В ветке обсуждения проблемы, несколько пользователей Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S9 отметили похожие странности у своих смартфонов. Другие предположили, что это вовсе не брак, а просто отблеск внутри экрана. Компания Samsung пока не предоставила официальных комментариев по ситуации.

В России Samsung Galaxy Note 9 поступит в розничную продажу 31 августа. Доставка устройств по предзаказам началась раньше — с 24 августа. Смартфон предлагается по цене 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ.