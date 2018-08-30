Состоялся анонс нового QWERTY-смартфона BlackBerry

Китайская компания TCL Communication, которая сейчас занимается смартфонами BlackBerry, анонсировала новый смартфон BlackBerry KEY2 LE. Это упрощённая и удешевлённая версия смартфона BlackBerry KEY2, представленного в июне.


BlackBerry KEY2 LE выполнен в таком же форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. На задней панели расположена двойная камера, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в клавишу пробела.


Смартфон оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей, основной камерой 13+5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC и FM-радио, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 150,25 x 71,8 x 8,35 мм, а вес — 156 граммов.

BlackBerry KEY2 LE поступит в продажу в следующем месяце по цене 399 долларов за 32 ГБ и 449 за 64 ГБ.

Источник
BlackBerry
Теги
смартфон ANDROID IFA 2018 BlackBerry KEY2 LE

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