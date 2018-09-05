Огромный Honor 8X Max получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Huawei представила в Китае смартфон Honor 8X Max. Это модель среднего уровня с огромным безрамочным дисплеем с каплевидным вырезом, двойной камерой и ёмким аккумулятором.





Honor 8X Max оснащается 7,12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18,7:9, двойной основной камерой 16+2 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.

Размеры составляют 177,57 х 86,24 х 8,13 мм, а вес — 210 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.

Смартфон Honor 8X Max на базе Snapdragon 636 выйдет 11 сентября 2018 года в чёрном, синем и красном цветовых вариантах по цене 219 долларов США за 4+64 ГБ, 263 доллара за 4+128 ГБ. и 278 долларов за 6+128 ГБ. Модель на основе Snapdragon 660 с 6 и 64 ГБ памяти поступит в продажу в октябре, цена пока не объявлена.