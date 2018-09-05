Начались продажи кевларового Xiaomi Pocophone F1

Компания Xiaomi начала продажи премиальной версии смартфона Xiaomi Pocophone F1. Об этом сообщило индийское подразделение в своём аккаунте в Twitter.





Речь идёт об «армированном» издании Armoured Edition с кевларовым корпусом. По словам производителя, он поднимает прочность на «новый уровень» и при этом «в пять раз дороже стекла», что делает его самым премиальным смартфоном Xiaomi. В Индии версия Armoured Edition с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти предлагается за 420 долларов, что существенно выше стартовой цены в 300 долларов за базовую комплектацию Pocophone F1.





В России Xiaomi Pocophone F1 предлагается пока только в обычной версии по рекомендованной розничной цене 23 999 рублей за модель 6 ГБ+64 ГБ и 25 999 рублей за модель с объемом памяти 6 ГБ+128 ГБ.





Он оснащается 6,18-дюймовым дисплеем и разрешением Full HD+ (2246 x 1080 пикселей), основной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп со вспышкой. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможности быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.