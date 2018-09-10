Google запустит программу лояльности для Google Play

Компания Google может запустить программу лояльности для онлайн-магазина приложений Google Play под названием Google Play Points. Намёки на это обнаружил один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, изучая код Google Play Store в последней версии 11.6.15.





В рамках этой программы пользователи смогут получать баллы за каждую покупку, которые затем можно будет потратить в покупках внутри приложений или пополнить ими баланс Google Play. Чтобы получить 1 балл, надо потратить 100 иенн, что составляет около 0,9 доллара. То есть для США курс может составить 1 балл = 1 доллару.

Предусмотрено несколько уровней вовлечённости в программу — от бронзового до алмазного. Судя по всему, они будут различаться по величине кешбэка и других льгот.