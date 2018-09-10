Флагман Oppo с выдвижными камерами стоит 70 тысяч рублей

Как и ожидалось, сегодня китайская компания Oppo начала российские продажи своего флагманского смартфона Find X. Он получил, действительно, безрамочный дизайн без таких компромиссных решений, как вырез экрана в стиле iPhone X или расширенная нижняя кромка.


В официальном интернет-магазине Oppo Find X предлагается в красном и синем цветах по цене 69 990 рублей за версию 8+256 ГБ.


Дисплей занимает 93,8% передней панели. Фронтальная камера, а также двойная основная камеры расположены в специальном моторизированном модуле, автоматически выдвигающемся при необходимости.


Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено, аутентификация пользователя производится по лицу. Как отмечает производитель, 1% аккумулятора хватит на 200 выдвижений камеры. Если смартфон уронить с двух метров, камера успевает спрятаться сама с помощью датчиков ускорения.

Oppo Find X оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, основной двойной камерой 16+20 Мп, фронтальной камерой на 25 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3730 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой Color OS 5.1.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID Россия OPPO Oppo Find X

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