Камеры Samsung Galaxy Note 9 оказались лучше, чем у Galaxy S9

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, провела обзор смартфона Samsung Galaxy Note 9, дебютировавшего в конце августа.


И хотя по характеристикам камеры в Galaxy Note 9 и Galaxy S9 Plus одинаковые, оказалось, что снимает лучше всё-таки Note 9. Это касается, особенно, режима HDR, точности в передаче цветов, детализации автофокуса, цифрового зума на большом приближении (х5).


По сравнению с Galaxy S9 Plus, специалисты отметили улучшения в таких областях, как непрерывность автофокуса и точность отслеживания, более эффективная стабилизация изображения, работа с зумом и реалистичная имитация боке.

Камера Samsung Galaxy Note 9 получила 103 балла в среднем. Чистые фото-возможности заработали 107 баллов, а видео — 94 балла. Для сравнения, Galaxy S9 Plus получил общий итоговый результат в 99 баллов, из них 104 для фото и 91 для видео.

Источник
DxOMark
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