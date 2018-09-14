Раскрыта реальная автономность iPhone XS и XR в сравнении со старыми моделями
Компания Apple, традиционно не указывает в своих описаниях ёмкости аккумуляторов, так что требуются дожидаться информации от ремонтников и других любителей разбирать смартфоны по винтику, чтобы узнать эти параметры. При этом Apple подробно расписывает время автономной работы при разных условиях.
У iPhone XR оказались лучшие показатели среди всех смартфонов Apple. Разница не так велика, но заметна, даже в сравнении с iPhone XS Max. При этом оба смартфона работают на полтора часа дольше, по сравнению с iPhone 8 Plus, прошлым чемпионом Apple.
Все смартфоны, за исключением iPhone 7 и iPhone 7 Plus поддерживают быструю зарядку на 50% за полчаса. И они же поддерживают возможность беспроводной зарядки.
|Модель
|Время разговора, час
|Испольование интернета, час
|Воспроизведение видео, час
|Воспроизведение аудио, час
|iPhone XS Max
|25
|13
|15
|65
|iPhone XS
|20
|12
|14
|60
|iPhone XR
|25
|15
|16
|65
|iPhone X
|21
|12
|13
|60
|iPhone 8 Plus
|21
|13
|14
|60
|iPhone 8
|14
|12
|13
|40
|iPhone 7 Plus
|21
|13
|14
|60
|iPhone 7
|14
|12
|13
|40
ИсточникPhoneArena