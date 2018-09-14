Раскрыта реальная автономность iPhone XS и XR в сравнении со старыми моделями

Компания Apple, традиционно не указывает в своих описаниях ёмкости аккумуляторов, так что требуются дожидаться информации от ремонтников и других любителей разбирать смартфоны по винтику, чтобы узнать эти параметры. При этом Apple подробно расписывает время автономной работы при разных условиях.





У iPhone XR оказались лучшие показатели среди всех смартфонов Apple. Разница не так велика, но заметна, даже в сравнении с iPhone XS Max. При этом оба смартфона работают на полтора часа дольше, по сравнению с iPhone 8 Plus, прошлым чемпионом Apple.

Все смартфоны, за исключением iPhone 7 и iPhone 7 Plus поддерживают быструю зарядку на 50% за полчаса. И они же поддерживают возможность беспроводной зарядки.

Модель Время разговора, час Испольование интернета, час Воспроизведение видео , час Воспроизведение аудио , час iPhone XS Max 25 13 15 65 iPhone XS 20 12 14 60 iPhone XR 25 15 16 65 iPhone X 21 12 13 60 iPhone 8 Plus 21 13 14 60 iPhone 8 14 12 13 40 iPhone 7 Plus 21 13 14 60 iPhone 7 14 12 13 40