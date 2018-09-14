Раскрыта реальная автономность iPhone XS и XR в сравнении со старыми моделями

Компания Apple, традиционно не указывает в своих описаниях ёмкости аккумуляторов, так что требуются дожидаться информации от ремонтников и других любителей разбирать смартфоны по винтику, чтобы узнать эти параметры. При этом Apple подробно расписывает время автономной работы при разных условиях.


У iPhone XR оказались лучшие показатели среди всех смартфонов Apple. Разница не так велика, но заметна, даже в сравнении с iPhone XS Max. При этом оба смартфона работают на полтора часа дольше, по сравнению с iPhone 8 Plus, прошлым чемпионом Apple.

Все смартфоны, за исключением iPhone 7 и iPhone 7 Plus поддерживают быструю зарядку на 50% за полчаса. И они же поддерживают возможность беспроводной зарядки.

МодельВремя разговора, часИспольование интернета, часВоспроизведение видео, часВоспроизведение аудио, час
iPhone XS Max 25 13 15 65
iPhone XS 20 12 14 60
iPhone XR 25 15 16 65
iPhone X 21 12 13 60
iPhone 8 Plus 21 13 14 60
iPhone 8 14 12 13 40
iPhone 7 Plus 21 13 14 60
iPhone 7 14 12 13 40
Источник
PhoneArena
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