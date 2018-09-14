Xiaomi Pocophone F1 прошёл тест на прочность. Его погнули, поцарапали и подожгли

Известный испытатель смартфонов JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Pocophone F1, получивший звание самого дешёвого флагмана. Он выдержал испытания, показав, что пластик может быть прочным.


Самое интересное, что на дисплее царапины не появились вплоть до материалов твердостью 6-го уровня по шкале Мооса, а сканер отпечатков пальцев оказался почти неуязвимым. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану. В тоже время, пластиковая задняя крышка поцарапается с большой вероятностью, если положить смартфон в один карман с такими металлическими мелочами, поэтому JerryRigEverything рекомендует использовать чехлы.

При проверке огнём на дисплее недолго оставался «ожог», который довольно быстро полностью восстановился. Тест на изгиб смартфон выдержал отлично, пластик не деформировался и вернулся в исходную форму.

Источник
JerryRigEverything
Теги
смартфон Xiaomi Xiaomi Pocophone F1

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

22 августа

Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

17 июля

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница)

26 августа

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок)

23 августа

Лучшие смартфоны-новинки августа

30 августа

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi готовит новые прошивки для смартфонов 2014 года
OnePlus откажется от 3,5-мм аудиоразъема
Топовый Samsung Galaxy S10 получит пять камер

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 149
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 84
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 55
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54