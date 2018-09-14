Xiaomi Pocophone F1 прошёл тест на прочность. Его погнули, поцарапали и подожгли

Известный испытатель смартфонов JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Pocophone F1, получивший звание самого дешёвого флагмана. Он выдержал испытания, показав, что пластик может быть прочным.





Самое интересное, что на дисплее царапины не появились вплоть до материалов твердостью 6-го уровня по шкале Мооса, а сканер отпечатков пальцев оказался почти неуязвимым. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану. В тоже время, пластиковая задняя крышка поцарапается с большой вероятностью, если положить смартфон в один карман с такими металлическими мелочами, поэтому JerryRigEverything рекомендует использовать чехлы.

При проверке огнём на дисплее недолго оставался «ожог», который довольно быстро полностью восстановился. Тест на изгиб смартфон выдержал отлично, пластик не деформировался и вернулся в исходную форму.