iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу

Компания Apple начала розничные продажи своих новых флагманских смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max. Сегодня они стали доступны для покупки в странах первой волны запуска. Их количество превышает 30, но России среди них нет.


Речь идёт о таких странах и регионах, как Австралия, Австрия, Американские Виргинские острова, Бельгия, Великобритания, Германия, Гернси, Гонконг, Дания, Джерси, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, остров Мэн, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Тайвань, Финляндия, Франция, Швейцария и Япония.


Смартфоны предлагаются в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. В США цены составляют 999, 1149 и 1349 долларов для iPhone XS и 1099, 1249 и 1449 долларов для iPhone XS Max.



В России iPhone XS и iPhone XS Max станут доступны 28 сентября по цене от 87 990 и от 96 990 рублей, соответственно.

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max

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