Стали известны характеристики смартфона Samsung с четырьмя тыльными камерами

Стали известны подробности о готовящемся к выходу смартфоне Samsung с четырьмя тыльными камерами, пока не представленном производителем официально. Информацией и концептуальными рендерами поделился профильный немецкий ресурс AllAboutSamsung.





Смартфон под названием Galaxy A9 (Star / Pro) получит сходный дизайн с представленным на прошлой неделе Galaxy A7 (2018) с тремя тыльными камерами.

По данным источника, в основную камеру новинки войдут основной модуль на 20 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов, а также модули на 10 и 5 Мп для зума с разным приближением. Ни один из них не предназначен для вычисления глубины сцены. Фронтальная камера получила сенсор Sony IMX576 на 24 Мп.

Смартфон оснащён 6,28-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Аккумулятор обладает ёмкостью 3720 мАч.

Официальный дебют смартфона ожидается на мероприятии 11 октября 2018 года.