Стали известны характеристики смартфона Samsung с четырьмя тыльными камерами

Стали известны подробности о готовящемся к выходу смартфоне Samsung с четырьмя тыльными камерами, пока не представленном производителем официально. Информацией и концептуальными рендерами поделился профильный немецкий ресурс AllAboutSamsung.


Смартфон под названием Galaxy A9 (Star / Pro) получит сходный дизайн с представленным на прошлой неделе Galaxy A7 (2018) с тремя тыльными камерами.

По данным источника, в основную камеру новинки войдут основной модуль на 20 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов, а также модули на 10 и 5 Мп для зума с разным приближением. Ни один из них не предназначен для вычисления глубины сцены. Фронтальная камера получила сенсор Sony IMX576 на 24 Мп.

Смартфон оснащён 6,28-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Аккумулятор обладает ёмкостью 3720 мАч.

Официальный дебют смартфона ожидается на мероприятии 11 октября 2018 года.

Источник
AllAboutSamsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy A9 Pro Samsung Galaxy A9 Star

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
iPhone XS Max погнули, поцарапали и подожгли
Все особенности Huawei Mate 20 показаны на видео
Раскрыта цена Google Pixel 3

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 103
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 97
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 69
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 60
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60