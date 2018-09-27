Пресс-материалы рассекретили Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

В сети появились пресс-материалы для готовящихся к выпуску смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, пока не представленных производителем официально. Ими поделился израильский ресурс Girafa.





Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Судя по пресс-материалам, смартфоны получат такие особенности. Mate 20 Pro оснащается аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и поддерживает быструю зарядку Super Charge 2.0. Она позволяет зарядить батарею на 70% за 30 минут. Mate 20 получил батарею на 4000 мАч и на 21% более длительное время автономной работы по сравнению с Mate 10. Оба смартфоны поддерживают беспроводную зарядку на 15 Вт.

Фронтальные камеры имеют разрешение 24 Мп. Один из модулей тройной основной камеры ультраширокоугольный. Mate 20 Pro поддерживает трёхмерное распознавание лиц, как у iPhone X, а Mate 20 — только двумерное. Сканер отпечатков пальцев у Mate 20 размещён на задней панели, а у Mate 20 Pro — встроен под дисплей. Также возможна разблокировка по голосу владельца.

Оба смартфона имеют 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а объём оперативной памяти разный — 4 и 6 ГБ, соответственно. Одной из особенностей стали карточки расширения — не привычные microSD, а ещё более миниатюрные nanoSD.

Mate 20 Pro получит 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+, широким вырезом и скруглёнными кромками. Mate 20 — полностью плоский 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.0.