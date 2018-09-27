Oppo выпустила большой смартфон для конкуренции с Xiaomi

Компания Oppo выпустила под брендом Realme недорогой смартфон Realme 2 Pro. Смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с каплевидным вырезом.



Realme 2 Pro оснащается 6,3-дюймовым дисплеем c разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 16+2 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 660, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2

Realme 2 Pro поступает в продажу по цене 193 доллара за версию 4+64 ГБ, 220 долларов за 6+64 ГБ и 248 долларов за 8+128 ГБ. Продажи начнутся 11 октября.

Источник
Realme
Теги
смартфон ANDROID OPPO

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