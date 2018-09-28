iPhone XS и iPhone XS Max уже можно купить в России

В России начались официальные продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max. Смартфоны появились в официальном онлайн-магазине Apple, у ритейлеров и операторов, таких как «Связной» и «Евросеть», «М.Видео-Эльдорадо», re:Store, «Билайн», МТС и МегаФон.


iPhone XS и iPhone XS Max доступны в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 87 990 рублей и от 96 990 рублей. iPhone XS с 256 ГБ и 512 ГБ обойдётся в 100 990 и 118 990 рублей, а iPhone XS Max — 109 990 и 127 990 рублей, соответственно.

Россия вошла во вторую волну запуска новых смартфонов Apple. С прошлой пятницы российские ритейлеры принимали на них предварительные заказы, а теперь началась свободная продажа. Также с 21 сентября с iPhone XS и iPhone XS Max появились в странах первой волны запуска и из них в Россию привозились «серые» аппараты для перепродажи.

Источник
Apple
Теги
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