Флагманский Huawei Mate 20 Pro оказался медленнее, чем iPhone XS

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 20 Pro, пока не представленного производителем официально.


Смартфон заработал 3390 баллов в одноядерном тесте и 10318 в многоядерном. Он работает под управлением операционной системы Android 9 Pie и оснащён 6 ГБ оперативной памяти. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе фирменного 7-нанометрового процессора Kirin 980.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note 9 и OnePlus 6 на базе 10-нанометровых чипах Exynos 9810 и Snapdragon 845 в самом лучшем случае не дотягивают до таких показателей в Geekbench.

Первыми доступными в продаже смартфонами на базе 7-нанометрового процессора стали iPhone XS и XS Max. Их аппаратной основой стал процессор A12 Bionic.

Если сравнивать Huawei Mate 20 Pro и iPhone XS в Geekbench, то последние заметно обгоняют первого, несмотря на меньший объём оперативной памяти. Лучший результат iPhone XS в Geekbench сейчас составляет 4795 и 11170 баллов, соответственно.

Отметим, на прошлой неделе Huawei заявила о превосходстве Kirin 980 над Apple A12 Bionic. На одной из закрытых презентаций представители компании заявили, что Kirin 980 лучше Apple A12 Bionic, но не уточнили, в чём и насколько.

Источник
PhoneArena
Теги
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