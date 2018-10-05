Motorola выпустит сразу четыре смартфона среднего класса

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о будущей линейке смартфонов Motorola, принадлежащей сейчас китайской компании Lenovo.


По данным источника, Lenovo может выпустить в 2019 году целых четыре модели серии Moto G. В дополнение к стандартной Moto G7 Standard, также ожидаются версии Moto G7 Play, Moto G7 Plus и Moto G7 Power. Пока о них известно не так много, но версии смартфонов с названием Power получают внушительные аккумуляторы.

Согласно более ранним утечкам, стандартная Moto G7 оснащается огромным 6,4-дюймовым дисплеем, 12-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой 16+5 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 3500 мАч. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Официальный дебют серии Moto G7 ожидается на выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, или немного позднее.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID MOTOROLA Moto Moto G6

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