Xiaomi выпустит новый флагманский смартфон для игр

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился видеоролик, демонстрирующий второе поколение игрового смартфона Xiaomi Black Shark.





На видео показывается дизайн смартфона и интересные эффекты подсветки. На корпусе предусмотрены две полосы с подсветкой по бокам, логотип также подсвечен, световые эффекты у них синхронизированы.

Также видна двойная камера на задней панели и сканер отпечатков пальцев. Согласно более ранним утечкам, смартфон Xiaomi Black Shark 2 оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.