Xiaomi выпустит новый флагманский смартфон для игр

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился видеоролик, демонстрирующий второе поколение игрового смартфона Xiaomi Black Shark.


На видео показывается дизайн смартфона и интересные эффекты подсветки. На корпусе предусмотрены две полосы с подсветкой по бокам, логотип также подсвечен, световые эффекты у них синхронизированы.

Также видна двойная камера на задней панели и сканер отпечатков пальцев. Согласно более ранним утечкам, смартфон Xiaomi Black Shark 2 оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Black Shark Xiaomi Black Shark 2

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi выпустила новую оболочку MIUI 10

17 сентября

Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark со съёмным геймпадом-джойстиком

13 апреля

Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

22 августа

Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

17 июля

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля

Объявлена дата начала продаж премиального Xiaomi Mi 8 Explorer

26 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Цифра дня: Сколько мобильных устройств Apple уже работает на iOS 12?
Apple заработала на приложениях в 2 раза больше, чем Google
Недорогой смартфон Nokia 7.1 с двойной камерой Zeiss уже можно купить в России

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60