Объявлены российские цены на безрамочный Huawei Nova 3i с четырьмя камерами

Компания Huawei объявила о скором начале продаж в России смартфона Nova 3i. Он смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и получил две двойных камеры.





Huawei Nova 3i стал в своё время первым смартфоном на базе нового процессора Kirin 710. Он оснащается тем же 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), основная камера сочетает сенсоры на 16 и 2 Мп, фронтальная — 24 и 2 Мп. Аккумулятор обладает ёмкостью 3340 мАч.





Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS + ГЛОНАСС. Размеры составляют 157,6 х 75,2 х 7,6 мм, а вес — 169 граммов. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2.

В России Huawei Nova 3i предлагается в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Он станет доступен с 29 октября в черном и градиентном фиолетовом цветах по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей.