Samsung выпустит игровой смартфон с графикой собственной разработки

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне компании Samsung. По данным источника, корейский производитель вовсю работает над игровым смартфоном, который получит графику собственной разработки Samsung.


Ранее в сети уже появлялась информация о том, что Samsung создаёт собственную графику для мобильных процессоров. Правда, тогда говорилось, что кастомная графика будет использоваться в смартфонах начального уровня. Как ожидается, игровой смартфон Samsung получит экран Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9 или 19,5:9.

Отметим, что после успеха Razer Phone в 2017 году, всё больше производителей направляют своё внимание на игровой сегмент смартфонов. Xiaomi Black Shark, Nubia Red Magic и ASUS ROG Phone уже доступны в магазинах, представлено второе поколение Razer Phone. Также на недавней пресс-конференции глава тайваньского подразделения HTC намекнул на подготовку игрового смартфона.

Источник
Weibo
Теги
смартфон Samsung игра

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