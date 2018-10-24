Fujifilm никогда не выпустит полнокадровую беззеркалку

Компания Fujifilm никогда не выпустит полнокадровую беззеркальную камеру. Об этом заявил в интервью с журналистами ресурса DPReview один из топ-менеджеров компании на выставке Photokina в сентябре.


Журналист отметил, что все крупные производители фототехники уже вышли на рынок с полнокадровыми беззеркалками и спросил, собирается ли Fujifilm выходить в этот сегмент. Ответ представителя Fujifilm был категоричен: «Нет, никогда».

Он пояснил такую позицию тем, что компания не видит никакого смысла выходить на это рынок, особенно с хорошим присутствием в сегментах APS-C и среднеформатных камер. Выход в полнокадровый сегмент лишь приведёт к «каннибализации», перетягиванию спроса от своих же продуктов.

Источник
DPReview
Теги
камера FUJIFILM

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