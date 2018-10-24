Nokia выпустит новый кнопочный телефон с 4G

Компания HMD Global ежегодно продаёт больше телефонов, чем смартфонов под брендом Nokia. Так что нет ничего удивительного в том, что финская компания решила расширять портфолио новыми кнопочными телефонами как можно чаще. В интервью изданию DNAIndia вице-президент и глава подразделения в Индии Эджей Мехта (Ajey Mehta) подтвердил эти планы.


Телефон Nokia 8110 4G оказался достаточно успешным и HMD готовится к запуску его наследника. Мехта отметил, что компания прорабатывает возможность запуска продвинутого телефона с поддержкой сотовых сетей 4G по доступной цене.

Топ-менеджер подчеркнул, что сейчас существует огромный спрос на такие недорогие устройства и это хорошая возможность для компании.

Источник
DNAIndia
Теги
Nokia телефон 4G HMD Nokia 8110 4G

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