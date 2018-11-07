iPhone X загорелся с оригинальной зарядкой Apple

Случаи возгорания смартфонов при использовании неофициальных зарядных устройств от сторонних производителей не так у редки. Новое происшествие относится к другой категории — пользователь известного социального новостного ресурса Reddit рассказал о загоревшемся iPhone X от оригинального зарядного устройства Apple.

По сообщению источника, его сестра оставила смартфон на ночь на своей кровати. В результате, заряжающийся iPhone X загорелся и она проснулась, почувствовав ожог и запах дыма. Автор отметил, что несмотря на полученный сестрой «сильный ожог» семья не планирует. подавать в суд на Apple.

Пользователи Reddit обратили внимание, что речь идёт не о перегревшемся аккумуляторе смартфона, поскольку аккумулятор находится в верхней части корпуса, а повреждён корпус снизу. Скорее всего, произошло замыкание от слишком сильно перегнувшегося изношенного зарядного кабеля, что и послужило причиной «пожара».

Источник
Reddit
Теги
смартфон Apple iPhone фейспалм iPhone X огонь

Комментарии

Материалы по теме

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

5 апреля

В России открыли предзаказ на iPhone XS

3 сентября

В России предлагают iPhone Xs с оберегами в отделке

11 сентября

Новый смартфон Apple сравнили с iPhone X

4 июля

Пользователи iPhone X жалуются на тонкую зеленую линию

13 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые обновятся до Android 9 Pie
Xiaomi запланировала большой анонс в Нью-Йорке
Oppo представила пару смартфонов с экранным сканером отпечатков пальцев для Европы

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 97
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 59
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48