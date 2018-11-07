iPhone X загорелся с оригинальной зарядкой Apple

Случаи возгорания смартфонов при использовании неофициальных зарядных устройств от сторонних производителей не так у редки. Новое происшествие относится к другой категории — пользователь известного социального новостного ресурса Reddit рассказал о загоревшемся iPhone X от оригинального зарядного устройства Apple.

По сообщению источника, его сестра оставила смартфон на ночь на своей кровати. В результате, заряжающийся iPhone X загорелся и она проснулась, почувствовав ожог и запах дыма. Автор отметил, что несмотря на полученный сестрой «сильный ожог» семья не планирует. подавать в суд на Apple.

Пользователи Reddit обратили внимание, что речь идёт не о перегревшемся аккумуляторе смартфона, поскольку аккумулятор находится в верхней части корпуса, а повреждён корпус снизу. Скорее всего, произошло замыкание от слишком сильно перегнувшегося изношенного зарядного кабеля, что и послужило причиной «пожара».