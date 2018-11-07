Oppo представила пару смартфонов с экранным сканером отпечатков пальцев для Европы

Китайская компания Oppo представила сегодня в Италии пару новых смартфонов Oppo RX17 Pro и RX17 Neo. Оба смартфона оснащаются 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) с небольшим каплевидным вырезом и интегрированным под экран сканером отпечатков пальцев.







Дисплей занимает 91,5% передней панели. Также оба смартфона получили 25-мегапиксельную фронтальную камеру с сенсором Sony IMX576.





Oppo RX17 Pro оснащается тройной основной камерой с сенсорами 12+20 Мп, а также датчиком TOF 3D, процессором Snapdragon 710, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойным аккумулятором ёмкостью 3700 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC.





Oppo RX17 Neo — двойной тыльной камерой 16+2 Мп, процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3600 мАч.

В Европе Oppo RX17 Pro выйдет по цене 599 евро за 6+128 ГБ, а Oppo RX17 Neo — 349 евро за 4+128 ГБ. Продажи начнутся 16 ноября в Италии, Франции, Испании и Нидерландах.