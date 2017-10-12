Максим Асташев директор по маркетингу российского представительства HMD Global HMD Global: чего ждать от смартфонов Nokia

Как мы возродили легендарный бренд в рекордные сроки, почему Google подружился с нами даже после того, как Nokia стала синонимом Windows Phone, и что мы будем делать дальше

Первые калоши Nokia доехали до российского рынка еще во времена Российской Империи. С тех пор сама компания очень изменилась и теперь выпускает совсем другие продукты. На оборудовании Nokia сейчас работают все крупные сотовые операторы, а вот из бизнеса по производству смартфонов Nokia ушла четыре года назад. Финский стартап HMD Global сумел не только вернуть на рынок смартфоны под известным брендом, но и войти в топ-5 по продажам этих устройств в России. Следующая цель – освоить тройку лидеров.

Общие цели трех гигантов

Все началось с того, что группа единомышленников увидела со своим пониманием, какой должна быть технологическая компания, создала стартап, в последствии получивший название HMD Global. У каждого стартапа (молодой компании) есть свое ноу-хау, и HMD Global – не исключение. Наше ноу-хау состоит в умении найти общие цели сразу для нескольких компаний, которые работают на высокотехнологичном рынке.

Казалось бы, как могли подружиться и найти общие интересы Nokia и Google?

Дело в том, что HMD Global взяла на себя обязательство не только использовать всегда последнюю версию ОС Android, но и обновлять ее в кратчайшие сроки – в течение всего лишь нескольких месяцев после выпуска. А Google всегда рад партнёрам-производителям смартфонов, которые используют новейшую версию системы. Во-первых, пользователи Android максимально быстро начинают пользоваться всеми нововведениями, на которые Google тратит время и силы. Во-вторых, чем меньше смартфонов, которые работают на старых версиях Android (со своими ограничениями и недоработками), тем лучше — программисты тратят меньше времени и сил, чтобы заставить работать новые функции на пожилых версиях «зелёного робота». Выгода очевидна.



Nokia и Google

Третья компания – Foxconn, которая владеет производственными линиями, тоже заинтересована в сотрудничества: Nokia – крупный производитель, который обеспечит стабильную загрузку мощностей. В обозримом будущем бренд Nokia может обеспечить значительный объем заказов, способных принести ощутимый доход.

Таким образом, HMD Global нашла общую цель для Nokia, Google и Foxconn, совпадающую с целью самой HMD Global – продавать как можно больше смартфонов.

Выход на рынок за 1 год

Компания HMD Global была создана в июне 2016 года, а всего полгода спустя выпустила первый смартфон. Затем, в феврале 2017 года на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне была анонсирована уже целая линейка смартфонов для продажи по всему миру. В России первый смартфон появился в мае 2017 года. Меньше чем за год HMD Global не только наладила производство конкурентоспособных смартфонов, но ещё и сформировала маркетинговую политику (какими будут новые модели, на какого покупателя ориентируемся, каким будет «лицо» и фирменный почерк компании) и вывести получившиеся устройства на рынок.

К февралю 2018 года, чуть меньше, чем через год после анонса первого устройства, модельная линейка Nokia из 11 смартфонов. На данный момент в портфеле HMD Global 15 смартфонов. Только вдумайтесь — 15 созданных с нуля смартфонов после всех трудностей и приключений Nokia в недавнем прошлом! Кажется, раньше никто из вендоров за столь короткий срок не создавал полную линейку мобильников, от бюджетных до флагманов.

При этом, в отличие от большинства конкурентов, HMD Global не забыла о корнях легендарного бренда, и выпустила кнопочные телефоны — полностью новые модели и ретро-телефоны с современной начинкой Nokia 3310 и Nokia 8110. Конечно, кнопочные телефоны со временем станут менее популярны, но сейчас о них забывать нельзя – на их долю приходится четверть всех продаваемых мобильников.

В чём плюс HMD Global для Nokia? В том, что мы, как стартап, очень маленькая компания, и поэтому можем делать все очень быстро. Улучшать смартфоны по отзывам покупателей и производителей «железа», выпускать новые прошивки, договариваться с розницей. Наши сложности не менее очевидны – у нас маленькая команда, поэтому для того, чтобы угнаться за конкурентами-гигантами, приходится выкладываться на 100% и внедрять новшества максимально быстро, а это бывает непросто.

В России мы работаем со всеми, главное для нас – донести до покупателей и партнёров, в чём «изюминка» и философия телефонов Nokia. В некоторых странах нам приходится конкурировать с крупными игроками, в других мы, наоборот, противостоим агрессивно выходящим на рынок новичкам. Приходится всегда учитывать локальные условия, но есть и общий подход - мы всегда стремимся найти торговых партнеров, которые помогут выйти на рынок и добиться успеха.

Бизнес на любви

Бренд Nokia — великая сила. Это love-бренд, телефоны под маркой Nokia всегда были особенными, они не были максимально дешёвыми, но их покупали, потому что оно того стоило. Люди покупали и покупают Nokia, потому что доверяют марке, верят в надежность и качество этих телефонов. HMD Global сейчас работает в 80 странах, а телефоны под брендом Nokia продаются в более чем 250 тыс. торговых точек по всему миру и активированы в 170 странах.

И это доверие нужно оправдывать, ведь одно дело — поставить логотип на смартфон, другое — выпустить смартфон, который будет соответствовать ожиданиям покупателей. Nokia — честный бренд, и, если компания что-то обещает, она выполняет обещанное. Это главная особенность, которая отличает Nokia от новичков «на этот раз не получилось, но мы попробуем ещё». Поэтому мы не скупимся на вложения в еще большую надежность, например, в усиление рамы телефона, качественный корпус и экран.

О результатах вы, наверное, уже слышали — наши усилия оценили уже не только пользователи, но и инвесторы. В мае этого года во время очередного раунда финансирования HMD Global привлекла дополнительные инвестиции в размере 100 млн долларов и вошла в элитный «клуб единорогов» – стартапов со стоимостью свыше 1 млрд долларов. С этими средствами Nokia станет сильнее и будет развиваться ещё быстрее.

Говоря о достижениях, мы чаще всего рассказываем о конечных продуктах — смартфонах. Но критерий успешности компании — это также и привлекательность для инвесторов. У нас она есть, люди не боятся вкладывать деньги в наши начинания — в 2017 году выручка HMD Global достиг 1,8 млрд евро. Так что без ложной скромности скажу, что HMD Global - один из крупнейших технологических стартапов в мире. У нас всё получается, и дальше будет ещё лучше!