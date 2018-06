Обзор Alcatel 5: красивейший восьмиядерный безрамочник дешевле, чем Samsung и Xiaomi. В чём подвох?

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Alcatel 5 Плюсы Симпатичный дизайн

Хорошие камеры

USB-C Минусы Старый и слабый процессор

При перегреве снижает подсветку

Мы привыкли, что Alcatel — это такой смартфон на случай, если вам не хватает денег на Samsung в сотовых салонах. Но сегодня у нас на тесте Алкатель, который интересен не по обычному критерию «зато дёшево», а крутейшим безрамочным дизайном, хорошими камерами и USB-C там, где конкуренты чаще всего предлагают «доходяг» без намёка на современную начинку. С другой стороны, Alcatel никогда не претендовал на лавры Xiaomi и не конструировал рекордно крутые «антикризисные» модели. Смог ли Alcatel 5 стать исключением?

Оглавление

Alcatel 5 Операционная система Android 7.0 Nougat Экран 5.7”, 1440x720, 18:9, IPS, 282 ppi Процессор MediaTek MT6750, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,5 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Оперативная память 3 ГБ Накопитель 32 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS Камеры Основная: разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: 1,25 мкм размер матрицы: 1/2,9” качество видео: до 1080p@30 FPS Фронтальная двойная: разрешение матрицы: 13 & 5 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1,4 мкм качество видео: до 1080p Аккумулятор 3000 мАч, несъемный Размеры 152x71x8 мм Масса 144 г Ориентировочная цена 13 000 рублей

Впервые мы познакомились с Alcatel 5 не так давно — на выставке MWC в Барселоне в самом конце февраля этого года. Оставил хорошее впечатление он только за счёт внешнего вида, а вот все остальные характеристики вызывали сомнение. Однако при подробном знакомстве уже здесь, в Москве, он смог нас удивить — в приятную (и не только) сторону.

Дизайн



Alcatel 5

Насколько круто вписан экран в корпус, вы и сами уже видите. Такого нет ни в одном бюджетном смартфоне, да и в сравнении со многими в разы более дорогими смартфонами (iPhone 8, Samsung Galaxy A8, Nokia 8) бюджетный Alcatel выглядит круче.

Зато вы не знаете, насколько Alcatel 5 лёгкий. Кому-то это может показаться признаком дешевизны корпуса, но проблем с материалами или качеством сборки как раз-таки нет. Наоборот, все детали подогнаны хорошо, никаких вопиющих косяков а-ля «Алкатель же!» у нашей тестовой модели не оказалось.



Alcatel 5

Даже без учёта безрамочности заметно, что дизайн топовой модели Alcatel делали с любовью. Задняя крышка хоть и пластиковая, но удачно имитирует металл, да ещё постоянно играет на свету красивым узором, будто от продольного шлифования. Верхняя и нижняя грани металлические, правда, уж очень глянцевые и скользкие, поэтому солидности смартфону не добавляют. Корпус, хоть и не монолитный, но, аккумулятор, конечно, всё равно несъёмный (ушла эпоха).



Alcatel 5

Разумеется, Alcatel не осилили полностью безрамочный смартфон там, где этого не смогли достичь Huawei, Xiaomi и другие богатые китайские производители. Просто Алкателю хватило разумности дополнить экран 18:9 правильным оформлением лицевой панели. Поэтому верхняя рамка (которая нужна всегда, потому что фронтальная камера, динамик и датчики освещения/приближения, индикаторы) над экраном широкая. А все остальные рамки, наоборот, совсем тоненькие. А ещё один трюк заключается в том, что по бокам от дисплея тоже есть чёрные рамки, но благодаря чёрным фоновым картинкам в Android вы не сразу это замечаете. Бутафория, конечно, но она работает первое время даже на владельца, не говоря о сторонних зеваках.

А отдельное спасибо Алкателю за то, что у него хватило ума и фантазии не копировать дизайн iPhone X, чем сейчас с удовольствием занимаются Xiaomi и Huawei. Да и в сравнении с унылым Samsung Galaxy J3 наш Alcatel 5 выглядит несравнимо лучше.



Alcatel 5

Вообще, отсутствие рамок в современных смартфонах — не только попытка продать старое, по сути, устройство, под новым соусом, но и действительно полезная возможность поместить большой дисплей в маленький корпус. К сожалению, про Alcatel 5 так не скажешь. Несмотря на то, что он по высоте почти такой же, как OPPO F7 c 6,2-дюймовым дисплеем (обзор), экран у него заметно меньше — 5,7 дюйма. И это несмотря на то, что соотношение сторон у экрана Alcatel 5 новомодное — 18:9.



Alcatel 5

Плюс это или минус, но в корпусе Alcatel 5 почти всё сделано по-старинке. Это означает, что разъём для карты памяти и отдельный разъём для наушников на месте, сканер отпечатков не в труднодоступных местах, как у Galaxy S8 или Xperia XZ2, а там, где ему полагается быть. При этом уже есть современный разъём для зарядки USB-C, а это редкость в смартфонах дешевле 15 тысяч рублей. Ещё бы сюда NFC для оплаты при помощи Google Pay, но в Китае он никому не нужен (Alcatel, если вы вдруг забыли, уже давно не французы, а выкуплены китайцами на корню), в Европе тоже не очень распространён, а городить для России спецверсию товарищи коммунисты из TCL не хотят.



Alcatel 5

Если за что-то и стоит прощать недостатки Alcatel 5, так это за дизайн. Несмотря на то, что флагманом за 60 тысяч рублей он, конечно, не ощущается, всё равно заметно, что на внешности не экономили. Это стоит отметить еще потому, потому что за подобные деньги не так-то просто найти смартфон, который бы не выглядел бы колхозной пародией на серьёзные модели или кромешным ширпотребом без вкуса и идеи.



Alcatel 5

Дисплей и звук

Все делают ставки на большие дисплеи, и Alcatel 5 не стал исключением. В принципе, основное про его экран я уже рассказал — 5,7-дюймов диагонали и соотношение сторон 18 к 9, как любят указывать маркетологи (то есть 2 к 1, как говорят нормальные люди). Так как смартфон бюджетный, то Full HD-разрешения вы от него не дождётесь (даже святейший Xiaomi предлагает за эти деньги HD-разрешение в Redmi S2 и Redmi 5). Вместо него — 1440x720 точек. Нельзя сказать, что из-за этого у вас выпадут глаза или что-то вроде того, хотя иногда хотелось бы больше чёткости. Интерфейсом вполне удобно пользоваться, пиксели не режут глаз. Всё более чем хорошо, если вы только не перешли прямиком со смартфона, у которого был WQHD-разрешение, но вряд ли вас так измотает жизнь.



Alcatel 5

Качество экрана само по себе в Alcatel 5 неплохое. С яркостью и контрастностью изначально всё хорошо. Правда, если разогреть смартфон играми или пачкой открытых прожорливых приложений в фоне, смартфон роняет яркость принудительно (эдак до 200 кд/м2) и не позволяет её увеличить до тех пор, пока не остынет. Но, забегая наперёд, для игр Alcatel в принципе не годится, поэтому это не слишком большая беда.

С цветопередачей всё тоже неплохо. Цвета не слишком перенасыщены, программно дисплей не пересвечивают и не затемняют, как это бывает во всяких бюджетных Meizu и Huawei. А вот баланс белого не идеален, синева расплескалась и белый цвет выглядит синеватым, как сквозь тонированное стекло автомобиля. Далеко не всем это бросается в глаза, но, если вы как раз один из таких людей, то нет повода для грусти — температура изображения легко настраивается в широком диапазоне, нужно только найти в настройках «Ночной режим».

Результаты теста дисплея Alcatel 5 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 448/15 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1365:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 95 % DeltaE (меньше = лучше) 2 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8800



Alcatel 5

Для недорого смартфона звук у Alcatel 5 вполне неплох. Мультимедийный динамик громкий и, хоть и не аудиофильского качества, слух не режет. Что касается звука в наушниках, мы проверили его с флагманскими наушниками Sony WH-1000XM2 и можем сказать, что по меркам смартфонов на базе MediaTek всё в рамках приличия. Бывает лучше, но с процессором Qualcomm Алкатель был бы уже не настолько приятным по цене.

Камеры

Второе, что мне особенно понравилось в Alcatel 5, это качество фотографий. Не поймите неправильно, устройство за 13 000 рублей, конечно, не может тягаться с флагманскими Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy S9+. Зато он снимает явно лучше, чем большинство смартфонов стоимостью 10-13 тысяч рублей в российских магазинах.



Пример снимка на тыловую камеру Alcatel 5 (кликни, чтобы увидеть все фотографии)

Тыловая камера одна и, если быть честным, получила очень дешёвую оптику. Зато сенсор хороший, поэтому даже в тёмное время суток можно делать хорошие снимки. Правда, в бюджетных смартфонах не бывает оптической стабилизации, а из-за не самых лучших стёклышек снимки в сумерках могут получиться размытыми. Но если вам всё же удалось держать смартфон крепко на протяжении нескольких секунд, то вы с большой долей вероятности получите хороший снимок. Причём даже в автоматическом режиме без вмешательства в экспозицию или ISO. И это вдвойне замечательно, потому что ручного режима здесь попросту нет.



Пример снимка на тыловую камеру Alcatel 5

С Alcatel 5 можно делать очень приличные снимки с правильной цветопередачей и хорошей детализацией. Сейчас будет небольшое «оскорбление чувств верующих» Церкви Xiaomi, но факт заключается в том, что при хорошем освещении Alcatel 5 чаще всего снимает не хуже, чем Xiaomi Redmi Note 5, который сегодня впору считать оборазцовым бюджетным смартфоном. Конечно, оптика отнюдь нет «лейковская и не цейсовская», да и цвета могли бы быть получше, но всё же вытянуть из Alcatel 5 можно много.



Пример снимка на фронтальную камеру Alcatel 5

Еще удивительнее тот факт, что и фронтальная камера снимает прекрасно. Если делать на неё селфи при хорошем освещении, то ими прямо сразу хочется поделиться (чего почти никогда не бывает с бюджетными смартфонами и только через раз даже со средним классом). Конечно, задний фон получается из рук вон плохо, зато лицо на первом плане выходит просто отлично.

В помещении и при съёмке вечером/ночью получается уже далеко не так хорошо, но всё же сносно. Кстати, Alcatel 5 получил сразу две фронтальные камеры — основную на 13 Мп и широкоугольную на 5 Мп. Вторая пригодится, чтобы делать групповые снимки без того, чтобы размахивать вокруг селфи-палкой, но качество её снимков, как обычно, тоскливое.

Как я уже говорил, оптического стабилизатора в недорогих смартфонах не встретишь, поэтому для видео Alcatel 5 использует опциональный программный. Это уменьшает количество тряски в кадре, если вы пытаетесь снимать видео на ходу. С одной стороны, смартфон избавит вас от надоедливых рывков, с другой, лучше вовсе так не снимать на бегу — видео после выравнивания смотрится так, будто вы снимали его пьяным, и пьяными были все и всё вокруг — люди, столбы, дома, машины, дорога. Всё это танцует в причудливом танце, извивается, и через какой-то время вызывает головокружение. Но, на мой взгляд, опция всё-таки полезная, просто не надо ею злоупотреблять.

Ночью, к сожалению, искажения из-за стабилизатора становятся совсем уж невыносимыми, поэтому я бы его выключал, когда света недостаточно. Тогда получается вполне приятная картинка, если стараться не трясти смартфон.

Железо, оболочка и автономность

То, что Alcatel 5 основан на дохлом процессоре, становится заметно достаточно быстро. Даже закрыть приложение камеры — и то занимает такой отрезок времени, что успеваешь задуматься, а точно ли ты нажал кнопку выхода или только собирался. Виновник этого безобразия — MediaTek MT6750, пусть и восьмиядерный, но старый, горячий и очень прожорливый чип эпохи 28-нм техпроцесса (против современных 14 нм в бюджетниках и 10 нм в флагманах). Для базовых задач (переписка/видео/музыка) его хватает, а вот игры ворочаются с трудом и только нетребовательные. А вот на объём памяти жаловаться не приходится — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ хватает практически для всего. В бюджетном смартфоне больше особо и не нужно.

Немного заплесневелая система-на-кристалле соседствует с залежавшейся версией Android — 7.0. Хотя, будем честны, ни одно обновление этой ОС не меняет жизнь пользователя радикально. Однако, так сложилось, что выпускать смартфоны с версией Android, отличной от последней, моветон и вообще фу-фу-фу.

Alcatel использует свою чуть переиначенную оболочку над «андроидом», с популярными функциями вроде создания клонов приложений и распознавания лица. С распознаванием лица правда, всё настолько плохо, что лучше даже не пытайтесь и обходитесь сканером отпечатков пальцев.

Автономную работу нашими типичными тестами проверить не удалось, потому что, как я упоминал выше, иногда Alcatel 5 принудительно снижает уровень подсветки под нагрузкой, не даёт его изменить и «коптит» на низкой яркости экрана и пониженных частотах процессора, пока не остынет. В принципе, с аккумулятором на 3000 мАч он должен работать от одного заряда немало, но у него стоит довольно прожорливый процессор, поэтому в лучшем случае у вас будут примерно сутки работы без подзарядки, а чаще всего смартфон будет выдыхаться уже к ужину.

Конкуренты

Alcatel 5 Xiaomi Redmi 5 Plus Xiaomi Redmi Note 5 Операционная система Android 7.0 Nougat Android 7.1.2 Nougat + MIUI 9.2 Global Android One 8.1 Oreo, MIUI 9.5 Экран 5.7”, 1440x720, 18:9, IPS, 282 ppi 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi Процессор MediaTek MT6750, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,5 ГГц) Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Adreno 506 Adreno 509 Оперативная память 3 ГБ 4 ГБ 3 ГБ Накопитель 32 ГБ 64 ГБ, отдельный слот для microSD 32 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS Камеры Основная разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: 1,25 мкм размер матрицы: 1/2,9” качество видео: до 1080p@30 FPS Фронтальная двойная разрешение матрицы: 13 & 5 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1,4 мкм качество видео: до 1080p Основная разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: 1,25 нм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная двойная разрешение матрицы: 5 Мп Основная двойная разрешение матрицы: 12 Мп & 5 Мп диафрагма: f/1.9 & f/2.0 размер пикселя: 1.4 мкм & 1.12 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя:1,12 мкм качество видео: до 1080p Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный Размеры 152x71x8 мм 158x76x8 мм 159x75x8 мм Масса 144 г 180 г 181 г Ориентировочная цена 13 000 рублей 13 000 рублей 13 000 рублей

Xiaomi Redmi 5 Plus



Xiaomi Redmi 5 Plus

Alcatel 5 был бы отличным смартфоном, если бы у него не было конкурентов. А их предостаточно. Например, взять хотя бы Xiaomi Redmi 5 Plus. На момент написания статьи он стоит ровно столько же, но за эти деньги вы получаете более интересные характеристики. Экран с более высоким разрешением, заметно более быстрый процессор, ощутимо больше оперативной памяти и вдвое более ёмкий накопитель. Наконец, даже аккумулятор у Xiaomi Redmi 5 Plus больше. Правда, фотографирует смартфон так себе что на основную камеру, что на фронтальную. Но не кардинально хуже, так что на это можно легко закрыть глаза, учитывая остальные достоинства в сравнении с Alcatel 5.

Читайте также: Лучший из недорогих смартфонов Xiaomi? Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi Note 5



Xiaomi Redmi Note 5

Да-да, ещё один Xiaomi. Потому что Meizu M6 Note постепенно исчезает из розницы, а многочисленные клоны бюджетных Huawei по совокупности характеристик всё ещё не дотягивают до супермоделей Redmi.

Чуть более навороченная бюджетная модель в сравнении с Redmi 5 Plus, но тоже продаётся за очень привлекательные 13 тысяч рублей, если брать в модификации с 3 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти. При этом процессор Xiaomi Redmi Note 5 уже как у смартфонов среднего класса (в ASUS ZenFone 5 за 28 тысяч рублей такой же), камера немного лучше, нежели у Xiaomi Redmi 5 Plus, и сразу установлена современная версия прошивки — Android One 8.1 Oreo. Дизайн почти ровно тот же, что и у Xiaomi Redmi 5 Plus, разве что модуль тыловых камер беспардонно скопирован с iPhone X.

Читайте также: Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5

В заключение

Alcatel 5 — дело тонкое. И очень зависит от того, с чем сравнивать. К примеру, на фоне откровенной халтуры наподобие Samsung Galaxy A6 он просто-таки очевидный победитель. А вот в сравнении со смартфонами Xiaomi уже проигрывает почти во всём.

Самое плохое в топ-Алкателе — это старый и медленный процессор MediaTek MT6750. Пользоваться смартфоном можно без особых проблем, но камера делает снимки медленно, а в игры толком не поиграешь. А дальше будет только хуже, потому что приложения становятся тяжелее. Вторая проблема — перегрев. Конечно, в обычных приложениях до него довести сложно, а вот в играх смартфон капитулирует очень быстро. И тогда и без того небольшая производительность упадёт еще ниже, и даже принудительно потускнеет подсветка.

Но у Alcatel 5 есть однозначные плюсы, за которые его нельзя не полюбить. Во-первых, отличный дизайн. Зачастую бюджетные смартфоны как бы показывают всем видом, мол, раз ты такой жмот, то смотри на меня и страдай теперь. Alcatel 5 же выглядит так, будто к его дизайну подошли с душой. Всё еще чувствуется, конечно, что это недорогая модель, но всё-таки красивая и опрятная.



Alcatel 5

Наконец, очень приятно удивили камеры — и тыловая, и фронтальная. Обе снимают так, будто перед вами смартфон стоимостью 18-20 тысяч рублей. То есть, конечно, симптомы недорогих камер всё-таки видны — немного мутная оптика, не лучший динамический диапазон и, опять-таки, умеренная светосила. Но, несмотря на это, снимки получаются гораздо более впечатляющими, чем ждёшь от конкурентам Redmi 5 Plus. Причём это касается обеих камер — на фронтальную также выходят отличные портреты.

Alcatel 5 нельзя назвать лучшим среди всех смартфонов за эти деньги. Но бывают смартфоны, которые прям вот не стоит покупать или хотя бы не стоит покупать за ту сумму, которую за него хотят, иначе это будет вселенская ошибка и позор на весь род. Alcatel 5, даже с учётом большого списка недостатков, покупать можно. Если его купить, то люди не будут показывать на вас пальцем и смеяться. Наоборот, скорее всего они оценят внешнюю красоту и хорошие камеры вашего нового мобильника. Только вот это будет довольно медлительный и не самый долгоживущий смартфон за свои деньги. А уж решать, спасёт ли красота мир, придётся только вам.

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Alcatel 5 Плюсы Симпатичный дизайн

Хорошие камеры

USB-C Минусы Старый и слабый процессор

При перегреве снижает подсветку