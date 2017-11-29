Первый недорогой безрамочный смартфон ASUS. Обзор ZenFone Max Plus M1

7.4 /10 Оценка по версии Ferra

ASUS ZenFone Max Plus M1 Плюсы Две камеры с разным фокусным расстоянием

Ёмкий аккумулятор

Современный и стильный внешний вид

Много оперативной памяти

Выделенный слот для карты microSD Минусы Цена

Задумчивый сенсор отпечатка пальца

При фотографировании в HDR режиме камера подвисает на несколько секунд

Чем производителю смартфонов привлечь покупателя в low-end сегменте? Конечно же, всякими трендовыми фишками из топовых моделей. Вот и ZenFone Max Plus M1 обзавёлся несколькими из них. Какими именно и может ли этот смартфон с их помощью смартфон тягаться со старшими «товарищами» — разобрали всё по полочкам в нашем обзоре.

ASUS ZenFone Max Plus M1 Операционная система Android 7.0 (Nougat) Экран 5,7”, 2160х1080 точек, 18:9, IPS, 424 ppi Процессор MediaTek MT6750T (4x Cortex-A53 1,5 ГГц, 4x Cortex-A53 1 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Оперативная память 4 ГБ Накопитель 32 ГБ, отдельный слот для microSD (до 256 ГБ) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4, GPS Камеры Основная: двойная

разрешение матрицы: 16 Мп

диафрагма: f/2,0

качество видео: до 1920x1080@30 FPS

вторая камера: 8 Мп Фронтальная

разрешение матрицы: 8 Мп

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Аккумулятор 4130 мАч, несъемный Размеры 153x73x9 мм Масса 160 г Цена на момент публикации 17 000 рублей

Внешний вид



ASUS ZenFone Max Plus M1

Дизайн ASUS ZenFone Max Plus M1 ненавязчиво, но всё же выдаёт в нём бюджетный смартфон — например, заметны немного небрежные стыки деталей, в которых собирается пыль. Однако гаджет практически не отстаёт от других по стилю: лицевая панель сплошь из стекла и со слегка загнутыми краями, дисплей занимает на ней значительную часть. Совсем безрамочным ZenFone Max Plus M1 не назовёшь, но он определённо к этому близок. Спереди нет ничего, что отвлекало бы внимание: никаких броских логотипов, только экран, фронтальная камера и разговорный динамик. Экран, кстати, обладает самым «модным» соотношением стороны — 18:9. Другими словами, он чуть более вытянутый по сравнению с аналогами с привычным 16:9.

Коротко о том, что можно найти на корпусе ASUS ZenFone Max Plus M1. На верхней грани есть (да!) разъём для наушников, на нижней — динамик и порт Micro-USB для зарядки и подключения к компьютеру. Датчик отпечатка пальца находится сзади, неподалёку от двойной камеры. Дополнительных кнопок нет, только классическая качель громкости и клавиша блокировки. SIM-ки традиционно покоятся в специальном лотке. На нём сразу три выемки: для двух nano-SIM и для microSD-карточки. По нынешним временам это большая редкость (в хорошем смысле слова).

Экран и звук

Из-за соотношения сторон 18:9 не сразу заметно, что дисплей у ASUS ZenFone Max Plus M1 вплотную подбирается к фаблетским величинам — его диагональ составляет 5,7 дюйма. Разрешение чуть выше обычного Full HD — 2160x1080 точек. Конечно, это не супер-пупер чёткость, как у флагманов, но на фоне бюджетных смартфонов смотрится очень выгодно.

Тестирование не показало каких-либо критичных проблем. Напротив, матрица хорошо откалибрована. По умолчанию точка белого отклонена в сторону синих оттенков, но в режиме фильтра синего её можно вернуть к 6500 К. Единственное, к чему можно придраться — посредственная по нынешним меркам контрастность. С яркостью же проблем нет, смартфоном легко можно пользоваться и на улице. А на невооруженный колориметром глаз так и вообще всё замечательно.

Результаты теста дисплея ASUS ZenFone Max Plus M1 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 533/7 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 774:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 91 % DeltaE (меньше = лучше) 2,06 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8100

Камеры

Любопытной «фишкой» ASUS ZenFone Max Plus M1, помимо вытянутого дисплея, является двойная камера. У каждого производителя подобный тандем используется по-разному. Например, в смартфонах Xiaomi это обычно две камеры с двукратной разницей в фокусных расстояниях, благодаря чему можно получить двукратный зум. Причём одна камера имеет обычное для смартфонов фокусное расстояние, вторая же позволяет снимать объекты вдалеке. У LG, наоборот, вторая камера имеет более широкий угол обзора.

И вот как раз такой же принцип и у двойной камеры ASUS ZenFone Max Plus M1: второй модуль даёт вместить в кадр очень многое, как если бы вы, например, снимали на GoPro. Угол обзора второго модуля составляет 120 градусов, поэтому на снимках заметна дисторсия — искажение, как если бы смотрели в дверной глазок. Это хоть и смотрится неестественно, придаёт снимкам интересный сюрреалистичный эффект.

Да и просто две камеры с разным углом обзора — это очень удобно. Хочешь — снял всё вокруг, а хочешь — сфокусировался на главном. Правда, есть нюансы. Если основная камера с более коротким фокусным расстоянием обладает матрицей 16 мегапикселей, то у второй всего 8 Мп. Правда, на фотографиях разница не то, чтобы сильно бросается в глаза: снимки что с одной, что со второй оставляют желать лучшего.

Обе камеры могут снимать видео с разрешением до 1920x1080 пикселей, и при его сравнении роликов разница гораздо более заметна, чем на фотографиях. 16-мегапиксельная камера хорошо справляется со своей работой днём, ночью местами начинает подтормаживать. Видеороликам с 8-мегапиксельного модуля с широким углом обзора днём не хватает детализации, а ночью он к тому же и очень сильно «шумит». Нужно заметить, что к нам попал очень ранний тестовый семпл и, вполне возможно, готовые для продажи экземпляры будут вести себя лучше.

У ASUS ZenFone Max Plus M1, конечно же, есть и фронтальная камера. Разрешение её сенсора — тоже 8 мегапикселей, а вот качество снимков — посредственное. При хорошем освещении еще ничего, но чем темнее, тем хуже.



Пример фото на фронтальную камеру ZenFone Max Plus M1

Производительность, автономность

Смартфон работает под управлением Android 7.0 и построен на процессоре MediaTek MT6750T с восемью ядрами Cortex-A53. По быстродействию егоможно сравнить с Snapdragon 430, который стоит «под капотом» у близкого родственника этого смартфона — ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL.

Если даже LG G6 (обзор) на Snapdragon 820 или Sony Xperia XZ1 (обзор) на Snapdragon 835 — топовых чипах — нет-нет, да задумаются над чем-нибудь, то нечего удивляться, что ASUS ZenFone Max Plus M1 ведёт себя неспешно. Тем не менее, MediaTek MT6750T в смартфоне за 17 тысяч рублей — это фиаско, дорогой читатель. К примеру, смартфон с заметным промедлением выходит из блокировки и по три секунды обрабатывает фотоснимок, сделанный в HDR. И это еще с системой, не захламлённой десятками (сотнями?) приложений.

Но есть и кое-что хорошее: у ZenFone Max Plus M1 сразу 4 ГБ оперативной памяти — этого, в отличие от процессора, хватит и на будущее. Есть версии с хранилищем на 32 ГБ или 64 ГБ, но, как я уже упоминал, для microSD-карты есть свой собственный слот, так что память всегда можно расширить.

Слово "Max" в названии модели намекает на большой аккумулятор, и он в смартфоне действительно выше среднего — 4130 мАч. Но по-настоящему большой он у другой модификации Max с 5,5-дюймовым дисплеем — 5000 мАч. А 4130 мАч — это порядочно, но не так, чтобы стать отличительной чертой смартфона. Хотя, конечно, очень практично в любом случае. Даже при частом обращении к смартфону его заряда должно хватать на двое суток.

Конкуренты

ASUS ZenFone Max Plus M1 Huawei Honor 7X Xiaomi Mi A1 Операционная система Android 7.0 (Nougat) Android 7.0 (Nougat) Android 7.1.2 Экран 5,7”, 2160х1080 точек, 18:9, 424 ppi, IPS 5,93”, 2160x1080, 18:9, 407 ppi, IPS 5,5”, 1920x1080, 400 ppi, IPS Процессор MediaTek MT6750T (4x Cortex-A53 1,5 ГГц, 4x Cortex-A53 1 ГГц) HiSilicon Kirin 659 (4x 2,36 ГГц Cortex-A53 & 4x 1,7 ГГц Cortex-A53) Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Mali-T830 MP2 Adreno 506 Оперативная память 4 ГБ 4 ГБ 4 ГБ Накопитель 32 ГБ, отдельный слот для microSD (до 256 ГБ) 32/64/128 ГБ, слот для карты microSD до 256 ГБ (занимает слот второй симки) 64 ГБ, слот для карты microSD до 128 ГБ (занимает слот второй симки) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4, GPS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4, GPS LTE, Wi-Fi IEEE (802.11ac 2,4/5 ГГц), GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.2 Камеры Основная: двойная

разрешение матрицы: 16 Мп

диафрагма: f/2,0

качество видео: до 1920x1080@30 FPS

вторая камера: 8 Мп Фронтальная

разрешение матрицы: 8 Мп

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Основная: двойная

разрешение матрицы: 16 Мп

размер матрицы: 1/2,9”

размер пикселя: 1,25 мкм

качество видео: до 1920x1080@30 Фронтальная:

Разрешение матрицы: 8 Мп Основная: двойная

разрешение матрицы: 12 Мп

диафрагма: f/2,2

фокусное расстояние: 26 мм

размер пикселя: 1,25 мкм

качество видео: до

3840x2160@А30FPS вторая камера: 12 Мп

диафрагма: f/2,6

фокусное расстояние: 50 мм Фронтальная:

разрешение матрицы: 5 Мп Аккумулятор 4130 мАч, несъемный 3340 мАч 3080 мАч Размеры 153x73x9 мм 157x75x8 мм 155х76х7 мм Масса 160 г 165 г 155 г Цена на момент публикации 17 000 рублей Ориентировочно: 20 000 рублей 16 000 рублей

Huawei Honor 7X



Huawei Honor 7x

В декабре должен появиться весьма любопытный смартфон — Huawei Honor 7X. Ориентировочно, он будет на три тысячи дороже героя этой статьи. При этом он получит заметно более быстрый процессор (но всё еще не «игровой», конечно), столько же оперативной памяти и экран с тем же непривычным соотношением сторон — 18:9 — и он так же занимает почти всю лицевую панель. Правда, диагональ больше — 5,93”. А вот аккумулятор меньше, 3340 мАч, так что вряд ли удастся заряжать смартфон реже, чем раза в полтора дня. Кроме того, Huawei Honor 7X также обладает двойной камерой. Правда, в отличие от ASUS ZenFone Max Plus M1, вторую камеру нельзя задействовать отдельно, она лишь вспомогательная. Благодаря ей смартфон способен размывать задний фон на портретных фотографиях, имитируя «зеркалки», плюс на уже сделанном снимке можно будет менять точку фокусировки. И, если судить по качеству снимков, которые уже появились в Сети, снимает Huawei Honor 7X очень хорошо для своих денег.

Xiaomi Mi A1



Xiaomi Mi A1

Этот смартфон анонсировали совсем недавно, в начале сентября. Он стал первым, где Xiaomi не стала использовать свою фирменную оболочку MIUI, оставив почти стоковый Android 7.1.2. Из фирменных приложений осталась камера, так как это первый бюджетный смартфон Xiaomi с двойной камерой. Она снимает портреты с размытым фоном, а ещё умеет делать двукратный оптический зум. Но, в отличие от ASUS ZenFone Max Plus M1, вторая камера имеет не более широкий угол обзора, а, наоборот, более длинный фокус. Кстати, обе камеры имеют 12-мегапиксельные матрицы, разве что у той, что с длинным фокусом, поменьше светосила.

Кроме камер, Xiaomi Mi A1 за 16 тысяч рублей имеет на борту заметно более мощный процессор, моментально откликается на сенсор отпечатка пальцев, но ёмкость аккумулятора у этой модели на четверть меньше.

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Заключение

Приятно, что даже бюджетные модели именитых производителей не отстают от самых последних веяний и перенимают интересные и полезные фичи старших моделей. К примеру, почему только у флагманов должна быть двойная камера? В ASUS ZenFone Max Plus M1 она тоже двойная. А разное фокусное расстояние позволяет не только вместить больше родственников в одну семейную фотографию, но и расширить простор для творчества благодаря заметной дистории на «широкоуголке». Есть, конечно, и свои минусы у камер ZenFone Max Plus M1. Например, ночная съёмка фото и видео — не их конёк.

Также ZenFone Max Plus M1 одновременно сочетает в себе компактный корпус и большой дисплей, что стало возможным в том числе благодаря переходу с 16:9 на 18:9. И разрешение у этого экрана не «бюджетное» — 2160х1080 пикселей. Немного не хватает контрастности, зато остальные параметры не подкачали.

Наконец, большие сомнения вызывает производительность чипа MediaTek MT6750T, зато у смартфона есть сразу 4 ГБ памяти, так что для всех приложений её будет хватать еще долго. Самый же большой минус смартфона — это его цена. За эти деньги легко найти более интересные модели.

7.4 /10 Оценка по версии Ferra

ASUS ZenFone Max Plus M1 Плюсы Две камеры с разным фокусным расстоянием

Ёмкий аккумулятор

Современный и стильный внешний вид

Много оперативной памяти

Выделенный слот для карты microSD Минусы Цена

Задумчивый сенсор отпечатка пальца

При фотографировании в HDR режиме камера подвисает на несколько секунд