5 лучших компактных ноутбуков ноября (не только MacBook)

Александр Михеев, 

12 дюймов — оптимальный размер для «дорожного» ноутбука, который большую часть времени будет использоваться на коленях, а не на рабочем столе. Мы выбрали пять лучших моделей из всех, которые можно купить сегодня.

Apple MacBook Mid 2017

Apple MacBook 12 Mid 2017
Apple MacBook 12 Mid 2017

В этом году Apple обновила самый крохотный из своих ноутбуков — MacBook (да, просто MacBook). Внешне он не изменился — всё такой же компактный, лёгкий, элегантный. Изменения затронули только «железо». Новинка получила процессоры линейки Y седьмого поколения Intel Core — самые свежие в своей категории. Правда, ни раньше, ни сейчас нельзя назвать их подходящими для какой бы то ни было серьёзной работы. Но всё же для переписки, создания текста и браузинга в дороге, на мой взгляд, такой лаптоп подходит гораздо лучше, нежели планшет. Одним и плюсов использования 4,5-ваттного процессора является возможность обойтись без активного охлаждения, благодаря чему MacBook работает абсолютно бесшумно. Но, к сожалению, если с пиковыми нагрузками система охлаждения справляется хорошо, то при длительной серьёзной нагрузки процессор снижает частоты, чтобы не перегреваться.

Также в новых «макбуках» более быстрые накопители, до 16 ГБ оперативной памяти, а также более удобная, чем в первом поколении, клавиатура. Разрешение экрана составляет 2304x1440 пикселей, что очень прилично для 12-дюймового дисплея. После «больших» ноутбуков будет сложно привыкнуть к тому, что у MacBook всего два порта — USB Type-C и 3,5-мм мини-джек для наушников. Только переходники, только внешний SD-кард-ридер, только хардкор.

Цена

От 86 000 до 108 000 рублей

Вес

920 грамм

Плюсы

бесшумное охлаждение

Минусы

слабый процессор
троттлинг

ASUS ZenBook 3 UX390UA

ASUS ZenBook 3 UX390UA
ASUS ZenBook 3 UX390UA

Этой модели стукнул уже почти год, но она всё также сияет молодостью, свежестью и поигрывает мускулами. А они у неё есть — в лице одного из полноценных процессоров U-линейки от Intel на архитектуре Kaby Lake. Это делает ZenBook 3 UX390UA заметно более производительным (а значит, и полезным), нежели любой лаптоп на процессорах линейки Y. Есть только один минус: этот процессор уже нуждается в активном охлаждении, и «Зенбук» непрочь погудеть вентилятором. Хотя до уровня шума игровых ноутбуков ему очень далеко. При этом ноутбук всё еще весит меньше килограмма и очень тонкий.

С портами у него почти та же история: только один USB Type-C и 3,5-миллиметровый разъём для наушников. Но в комплекте идёт переходник на HDMI и USB 3.0. Хотелось бы надеяться, что ZenBook 3 со временем получит четырёхъядерный процессор Intel Core i7-8550U. И на нынешнем чипе вполне можно, например, обрабатывать фотографии в Adobe Lightroom, пока летишь в самолёте и всё равно нечем заняться, а с новым процессором это было бы еще гораздо быстрее и комфортнее.

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Цена

От 90 000 до рублей до 127 000 рублей

Вес

910 грамм

Плюсы

- производительный процессор

Минусы

- встроенная графика не раскрывает своего потенциала

Lenovo ThinkPad X270

Lenovo ThinkPad X270
Lenovo ThinkPad X270

Не все современные ноутбуки похожи внешне на слащавых поп-певцов. Для любителей утилитарно выглядящей техники есть отличное решение — Lenovo ThinkPad X270. Этот суровый на вид лаптоп также обладает дисплеем меньше 13 дюймов, а именно 12,5”, и весит всего 1,36 кг, поэтому очень компактен и много удобнее обычных ультрабуков с экраном 13,3” в любых условиях, не позволяющих удобно расположиться на столе со всем своим скарбом.

Он заметно толще своих конкурентов, но это позволяет ему нести на борту очень комфортную клавиатуру, а системе охлаждения дышать полной грудью. Процессор там, кстати, тоже из U-серии, а не из Y, так что лаптоп гораздо бодрее и веселее «печатных машинок».

Lenovo предлагает этот ноутбук в очень широком диапазоне конфигураций: как с разрешением дисплея 1366х768 точек и со скромным жёстким диском на 500 ГБ, так и с Full HD-экраном и быстрыми твердотельными накопителями. Поэтому и цена варьируется от 50 до 110 тысяч рублей. Я бы определённо не советовал бы покупать ноутбук с разрешением 1366х768 в 2017 году, остальное же зависит от ваших потребностей и возможностей.

Цена

От 50 000 до 110 000 рублей

Плюсы

конфигурации на любой вкус
отличная клавиатура с глубоким ходом

Минусы

маленький стандартный аккумулятор

Razer Blade Stealth 12.5

Razer Blade Stealth 12.5
Razer Blade Stealth 12.5

В принципе, ни один из ноутбуков, которые описаны в этом материале, нельзя упрекнуть в скучном экстерьере. Однако самый броский среди них, на мой взгляд, — Razer Blade Stealth 12.5. Он унаследовал свой дизайн от навороченных тонких геймерских лаптопов Razer. Компания выпускает не только игровую периферию и заряженные 15-дюмовые ноутбуки, но и таких стильных малышей. Начинка у него, правда, не игровая, а типично ультрабучная. Но Razer не была бы собой, если бы не придумала какую-нибудь интересную фишку. В частности, к её ультрабукам можно подсоединять специальный бокс (Razer Core v2) с десктопной игровой видеокартой (всё это, конечно, надо покупать в отдельности). В теории, это даёт возможность днём бегать по городу с очень компактным ультрабуком, а ночью играть на нём же в серьёзные видеоигры. На практике, конечно, вряд ли в пару ультрабучному i7-7500U имеет смысл ставить что-то мощнее, чем NVIDIA GeForce GTX 1050.

Что касается остальных характеристик, то у в России Razer Blade Stealth 12.5 можно найти с SSD сразу на 512 ГБ и с 16 ГБ оперативной памяти. В отличие от остальных описанных ноутбуков, у него есть сразу два порта Thunderbolt 3 для максимально быстрой передачи данных, подключения к внешним мониторам с разрешением 4К и частотой обновления 60 Гц и т.д.

Цена

98 0000 рублей

Плюсы

«породистый» внешний вид
производительный процессор

Минусы

мало предложений в России

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5
Xiaomi Mi Notebook Air 12.5

Всем хорош Apple MacBook как простая записная книжка. Не всем же монтировать видео на ноутбуках, в конце концов. Но платить почти 100 000 рублей за записную книжку — это немного чересчур. И это отлично понимают в Китае, который и подарил нам похожую по производительности и качеству модель, но более чем вдвое дешевле. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 тоже работает на не особо расторопном процессоре Intel Core m3-7Y30 и снабжён твердотельным накопителем, но продаётся меньше, чем за 40 000 рублей. При этом у него больше портов: на торцах, помимо USB-C, вы найдёте обычный USB 3.0 Type-A и полноразмерный HDMI.

Есть один очевидный минус — память. Ноутбук поставляется всего с 4 гигабайтами оперативки. В 2017 году это уже немного маловато, поэтому лучше внимательно следить, чтобы количество вкладок в вашем браузере не переваливало за разумные десяток-другой. Но это только полбеды, так как память также нельзя ни расширить, ни заменить. 4 ГБ — раз и навсегда. Тем более удивительно, что с SSD ситуация диаметрально противоположная — внутри нашлось вместо сразу для двух накопителей.

Цена

38 000 рублей

Плюсы

очень привлекательная цена
два слота для SSD

Минусы

слабый процессор
маловато оперативной памяти; её нельзя расширить или заменить
Автор
Александр Михеев
Теги
APPLE MACBOOK Razer Blade Xiaomi Mi Notebook Air ASUS ZenBook 3

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