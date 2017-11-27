5 лучших компактных ноутбуков ноября (не только MacBook)

12 дюймов — оптимальный размер для «дорожного» ноутбука, который большую часть времени будет использоваться на коленях, а не на рабочем столе. Мы выбрали пять лучших моделей из всех, которые можно купить сегодня.

Apple MacBook Mid 2017



Apple MacBook 12 Mid 2017

В этом году Apple обновила самый крохотный из своих ноутбуков — MacBook (да, просто MacBook). Внешне он не изменился — всё такой же компактный, лёгкий, элегантный. Изменения затронули только «железо». Новинка получила процессоры линейки Y седьмого поколения Intel Core — самые свежие в своей категории. Правда, ни раньше, ни сейчас нельзя назвать их подходящими для какой бы то ни было серьёзной работы. Но всё же для переписки, создания текста и браузинга в дороге, на мой взгляд, такой лаптоп подходит гораздо лучше, нежели планшет. Одним и плюсов использования 4,5-ваттного процессора является возможность обойтись без активного охлаждения, благодаря чему MacBook работает абсолютно бесшумно. Но, к сожалению, если с пиковыми нагрузками система охлаждения справляется хорошо, то при длительной серьёзной нагрузки процессор снижает частоты, чтобы не перегреваться.

Также в новых «макбуках» более быстрые накопители, до 16 ГБ оперативной памяти, а также более удобная, чем в первом поколении, клавиатура. Разрешение экрана составляет 2304x1440 пикселей, что очень прилично для 12-дюймового дисплея. После «больших» ноутбуков будет сложно привыкнуть к тому, что у MacBook всего два порта — USB Type-C и 3,5-мм мини-джек для наушников. Только переходники, только внешний SD-кард-ридер, только хардкор.

Цена От 86 000 до 108 000 рублей Вес 920 грамм Плюсы бесшумное охлаждение Минусы слабый процессор

троттлинг

ASUS ZenBook 3 UX390UA



ASUS ZenBook 3 UX390UA

Этой модели стукнул уже почти год, но она всё также сияет молодостью, свежестью и поигрывает мускулами. А они у неё есть — в лице одного из полноценных процессоров U-линейки от Intel на архитектуре Kaby Lake. Это делает ZenBook 3 UX390UA заметно более производительным (а значит, и полезным), нежели любой лаптоп на процессорах линейки Y. Есть только один минус: этот процессор уже нуждается в активном охлаждении, и «Зенбук» непрочь погудеть вентилятором. Хотя до уровня шума игровых ноутбуков ему очень далеко. При этом ноутбук всё еще весит меньше килограмма и очень тонкий.

С портами у него почти та же история: только один USB Type-C и 3,5-миллиметровый разъём для наушников. Но в комплекте идёт переходник на HDMI и USB 3.0. Хотелось бы надеяться, что ZenBook 3 со временем получит четырёхъядерный процессор Intel Core i7-8550U. И на нынешнем чипе вполне можно, например, обрабатывать фотографии в Adobe Lightroom, пока летишь в самолёте и всё равно нечем заняться, а с новым процессором это было бы еще гораздо быстрее и комфортнее.

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Цена От 90 000 до рублей до 127 000 рублей Вес 910 грамм Плюсы - производительный процессор Минусы - встроенная графика не раскрывает своего потенциала

Lenovo ThinkPad X270



Lenovo ThinkPad X270

Не все современные ноутбуки похожи внешне на слащавых поп-певцов. Для любителей утилитарно выглядящей техники есть отличное решение — Lenovo ThinkPad X270. Этот суровый на вид лаптоп также обладает дисплеем меньше 13 дюймов, а именно 12,5”, и весит всего 1,36 кг, поэтому очень компактен и много удобнее обычных ультрабуков с экраном 13,3” в любых условиях, не позволяющих удобно расположиться на столе со всем своим скарбом.

Он заметно толще своих конкурентов, но это позволяет ему нести на борту очень комфортную клавиатуру, а системе охлаждения дышать полной грудью. Процессор там, кстати, тоже из U-серии, а не из Y, так что лаптоп гораздо бодрее и веселее «печатных машинок».

Lenovo предлагает этот ноутбук в очень широком диапазоне конфигураций: как с разрешением дисплея 1366х768 точек и со скромным жёстким диском на 500 ГБ, так и с Full HD-экраном и быстрыми твердотельными накопителями. Поэтому и цена варьируется от 50 до 110 тысяч рублей. Я бы определённо не советовал бы покупать ноутбук с разрешением 1366х768 в 2017 году, остальное же зависит от ваших потребностей и возможностей.

Цена От 50 000 до 110 000 рублей Плюсы конфигурации на любой вкус

отличная клавиатура с глубоким ходом Минусы маленький стандартный аккумулятор

Razer Blade Stealth 12.5



Razer Blade Stealth 12.5

В принципе, ни один из ноутбуков, которые описаны в этом материале, нельзя упрекнуть в скучном экстерьере. Однако самый броский среди них, на мой взгляд, — Razer Blade Stealth 12.5. Он унаследовал свой дизайн от навороченных тонких геймерских лаптопов Razer. Компания выпускает не только игровую периферию и заряженные 15-дюмовые ноутбуки, но и таких стильных малышей. Начинка у него, правда, не игровая, а типично ультрабучная. Но Razer не была бы собой, если бы не придумала какую-нибудь интересную фишку. В частности, к её ультрабукам можно подсоединять специальный бокс (Razer Core v2) с десктопной игровой видеокартой (всё это, конечно, надо покупать в отдельности). В теории, это даёт возможность днём бегать по городу с очень компактным ультрабуком, а ночью играть на нём же в серьёзные видеоигры. На практике, конечно, вряд ли в пару ультрабучному i7-7500U имеет смысл ставить что-то мощнее, чем NVIDIA GeForce GTX 1050.

Что касается остальных характеристик, то у в России Razer Blade Stealth 12.5 можно найти с SSD сразу на 512 ГБ и с 16 ГБ оперативной памяти. В отличие от остальных описанных ноутбуков, у него есть сразу два порта Thunderbolt 3 для максимально быстрой передачи данных, подключения к внешним мониторам с разрешением 4К и частотой обновления 60 Гц и т.д.

Цена 98 0000 рублей Плюсы «породистый» внешний вид

производительный процессор Минусы мало предложений в России

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5



Xiaomi Mi Notebook Air 12.5

Всем хорош Apple MacBook как простая записная книжка. Не всем же монтировать видео на ноутбуках, в конце концов. Но платить почти 100 000 рублей за записную книжку — это немного чересчур. И это отлично понимают в Китае, который и подарил нам похожую по производительности и качеству модель, но более чем вдвое дешевле. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 тоже работает на не особо расторопном процессоре Intel Core m3-7Y30 и снабжён твердотельным накопителем, но продаётся меньше, чем за 40 000 рублей. При этом у него больше портов: на торцах, помимо USB-C, вы найдёте обычный USB 3.0 Type-A и полноразмерный HDMI.

Есть один очевидный минус — память. Ноутбук поставляется всего с 4 гигабайтами оперативки. В 2017 году это уже немного маловато, поэтому лучше внимательно следить, чтобы количество вкладок в вашем браузере не переваливало за разумные десяток-другой. Но это только полбеды, так как память также нельзя ни расширить, ни заменить. 4 ГБ — раз и навсегда. Тем более удивительно, что с SSD ситуация диаметрально противоположная — внутри нашлось вместо сразу для двух накопителей.

Цена 38 000 рублей Плюсы очень привлекательная цена

два слота для SSD Минусы слабый процессор

маловато оперативной памяти; её нельзя расширить или заменить