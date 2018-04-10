Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2

Продолжайте ждать «антикризисные флагманы» с жизненно необходимыми функциями, и новый iPhone (пока не понятно, насколько новый). А три самых навороченных смартфона в мире по состоянию на апрель 2018 году уже вышли. И сейчас мы выясним, кто из них лучший.

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Для китайцев Huawei P20 Pro — прорыв. На презентации в Париже хуавеевцы излучали радость и гордость, как дети на новогоднем утреннике. «Мы ещё никогда не вкладывали столько сил и средств в разработку флагманов – это такие смартфоны Huawei, которые «подвинут» конкурентов сильнее, чем когда-либо». Вот и посмотрим, подвинут ли.

А вот Samsung новые Galaxy S9 — застой. Вроде бы и процессор мощный, и камера крутейшая, и полезных мелочей досыпали, а покупатели ропщут: «новый Samsung выглядит почти копией старого» — и в очередь за покупками не выстраиваются. Но куда они денутся с «подводной лодки», когда до уровня Samsung едва ли дотягивает хоть один флагман, кроме iPhone? Или ситуация уже изменилась?

И, наконец, для Sony Xperia XZ2 — всего лишь «заместитель флагмана» 2018 модельного года и дотошная модернизация прошлогодней более высокой «по рангу» XZ Premium. Японская «вещь в себе», которую гнобят фанаты за непривычный дизайн, и о которой мы пока толком не знаем, насколько она хороша. Поэтому давно пора сравнить XZ2 с самыми новыми и совершенными флагманами.



Насколько по-разному могут выглядеть три одинаково крутых и современных смартфона

Характеристики

Huawei P20 Pro (CLT-L29C) Samsung Galaxy S9 (SM-G960F) Sony Xperia XZ2 (H8266) Операционная система Android 8 Oreo Экран 6,1”, 2240x1080 (18,7:9), OLED, 408 ppi 5,8”, 2960x1440 (18,5:9), AMOLED, 570 ppi 5,8”, 2160x1080 (18:9), IPS, 424 ppi Процессор HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц) Exynos 8910, 8 ядер (4x Cortex-A55 1,7 ГГц + 4x Mongoose M3 2,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Mali-G72 MP12 Mali-G72 MP18 Adreno 630 Оперативная память 6 ГБ 4 ГБ Постоянная память 128 ГБ 64 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat. 18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт 4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, aptX, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, aptX, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 40 Мп, с автофокусом, f/1.8, сенсор 1/1.7”,

съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (960 fps)

тыловая дополнительная: монохромная, 20 Мп, с автофокусом, f/2.0,

фронтальная: 20 Мп, с автофокусом, f/2.0 тыловая: 12 Мп, с автофокусом, f/1.5-2.4, сенсор 1/2.5”, размер пикселя 1.4 мкм, съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (960 fps) фронтальная: 8 Мп, с автофокусом, f/1.7, сенсор 1/2.5”, размер пикселя 1.22 мкм, тыловая: 19 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/2.3”, размер пикселя 1.22 мкм, съёмка видео 3840x2160 (30 fps), 1920x1080 (960 fps)

фронтальная: 5 Мп, с автофокусом, f/2.2, сенсор 1/1.5” Аккумулятор 4000 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 3180 мАч, несъемный Размеры 155×73,9×7,8 мм 147,7×68,7×8,5 мм 153×72×11,1 мм Масса 180 г 163 г 198 г Защита от воды и пыли IP67 IP68 IP68 Цена на момент публикации 55 тысяч рублей 60 тысяч рублей 60 тысяч рублей

Дизайн и управление

Дожили (часть первая): дизайн Самсунгов edge теперь можно называть «классическим». Потому в троице участников теста только Samsung похож сам на себя и не даёт поводов для критики. Для того, чтобы превратить Galaxy S8, «мыльницу» с элементами управления «труднодоступных местах», в удобный в использовании мобильник, смартфон нового поколения сделали... толще. Непопулярная среди производителей тенденция, зато корейцы убили одним махом двух собак зайцев.

Боковины стали шире, поэтому за них теперь удобно держаться, а сканер отпечатков после идиотского соседства сбоку от камеры переехал вниз. Он по-прежнему слишком узкий, чтобы назвать его идеально удобным, зато разблокировать смартфон теперь можно, не пачкая камеру и не поминая злым словом корейские извращения. Особенно довольны будут левши, которым в S8 приходилось выгибать палец дугой, чтобы смартфон считал отпечаток. Смущает только, что пластик, который обрамляет сканер, сопротивляется царапинам даже хуже, чем закаленное стекло на задней крышке: краска не облезает, но росчерки царапинами на глянцевом пластике появились уже спустя две недели использования.



После идиотского сканера в Galaxy S8 работа над ошибками в «девятке» кажется идеалом. Хотя до идеала ещё далеко

Дожили (часть вторая, «Возвращение Дожили»): 5.8 дюйма экрана — это нынче компактный смартфон. Даже не так: это диагональ самого компактного флагмана 2018 модельного года, если не принимать во внимание узкоспециализированные Xperia Compact. Samsung — единственный среди участников теста мобильник, которым удобно управлять одной рукой. И единственный современный флагман с полноценными слотами-портами — есть как разъём для microSD, так и привычный 3,5 мм вход для наушников, и беспроводная зарядка. Много всего, как и должно быть в настоящем флагмане.



Из всей троицы только Samsung оставил на корпусе отдельный разъём для наушников

Не много, разве что недостатков, хотя они тоже есть: отдельная кнопка для Bixby по-прежнему скорее действует на нервы, чем помогает, а ещё очень огорчает тот факт, что новый и дорогой Samsung со стороны выглядит, как старый и недорогой — Galaxy S8 стоимостью 33-35 тысяч на расстоянии в 3–5 шагов уже не отличишь от новинки, если мы говорим о чёрной и серебристой расцветках. Поэтому покупайте, товарищи, Самсунги в цвете «ультрафиолет» — эти Гэлакси не только симпатичнее внешне, но и не примелькались, а значит, выглядят в глаза окружающих новинками.

Застой во внешности флагманов Samsung уж очень затянулся: с выхода Galaxy S6 edge в 2015 году дизайнеры по сей день валяют дурака и чаще занимаются вредительством (убрали слот в Galaxy S6 — вернули в Galaxy S7, испортили сканер в Galaxy S8 — исправили в Galaxy S9), чем полезными делами. Но именно в «Девятке» всё устаканилось в лучшем виде: вы получаете узнаваемый, абсолютно самсунговский корпус вообще со всеми «прибамбасами» в то время, когда конкуренты даже этого не удосужились сделать, а просто внаглую занимаются поклейкой пародий на iPhone X.



Самая красивая тыловая панель — в Sony. Но она же и самая неудобная

Да-да, я на тебя смотрю, Huawei — вот зачем после красивого и самодостаточного Mate 10 Pro нужно было откапывать китайское идолопоклонничество и перерисовывать дизайн самого уродливого флагмана 2017 года? Не было ли стыдно вашему дизайнеру, когда он получил гонорар за разработку этого «уникального фирменного стиля»? Понимаете ли вы, что нельзя перегнать Apple, если повторять дизайн iPhone, который вышел полгода назад? Осознаёте ли, что выехать на идеологии «как iPhone, но дешевле» уже не получится, потому что ваш лучший смартфон, если и «дешевле», то уже не настолько, чтобы закрыть глаза на его наружность?



Huawei P20 Pro = iPhone X со сканером вместо натянутого по нижнюю грань экрана. Поначалу это очень обидно

И если Samsung Galaxy S9 у вас в руках просто не будут замечать, то с Huawei P20 Pro всё сложнее. Сначала вам позавидуют: «разбогател — с iPhone X ходит!», после чего вы покраснеете и объясните, мол, это не iPhone. Затем знакомые сменят зависть на любопытство и спросят: «Ну, зато дёшево, наверное?». А когда услышат про 55 тысяч рублей, посмотрят на вас с сочувствием и, может быть, выругаются матом сквозь смех. В такие моменты чувствуешь себя водителем китайского поддельного Range Rover Evoque — в плохом смысле.

И это очень обидно, ведь Huawei P20 Pro — это не только не подделка, но и более крутой с технической точки зрения смартфон в сравнении с iPhone или большинством смартфонов 2017–2018 годов! Даже в корпусе, над которым все хихикают. Потому что в нём самый ёмкий аккумулятор среди флагманов в самом тонком корпусе! Самая классная расцветка (не у нас на тесте, а вообще) — градиент, корпус цвета «хамелеон». И единственный среди новых флагманов безоговорочно удобный сканер отпечатков пальцев на лицевой панели. Это отчасти компенсирует досаду после того, как осознаёшь, что «чёлка» на экране появилась, но при этом дисплей до нижней грани, как в iPhone, не дотянули.



Huawei пожертвовал площадью дисплея на лицевой панели, но сделал самый удобный сканер отпечатков

Впрочем, большой аккумулятор в корпусе есть потому, что внутри не оставили места под мелкие флагманские полезности: нет ни беспроводной зарядки, ни разъёма для карт памяти (только две nano-SIM), ни разъёма для наушников (используйте, мол, переходник с USB-C). А в синей расцветке и с цветом «хамелеон» боковые грани Huawei P20 Pro глянцевые и скользкие, как стакан, испачканный селедочным жиром. Благо, в чёрном цвете боковины уже матовые, а значит нет и претензий.



Корпус чёрного Huawei P20 Pro переливается разными оттенками от «рояльного» до тёмно-серого

Китайцы и сами понимают, насколько уродливо выглядит «монобровь» на экране, поэтому в настройках системы есть возможность «закрасить» чёрным цветом верхнюю часть дисплея и замаскировать вырез. Выглядит намного приятнее, при этом белые индикаторы уведомлений и заряда на чёрном фоне не съедают полезную площадь. Только есть риск, что когда вы передумаете и отключите заливку чёрным цветом, на её месте останется бледная полоса — дисплеи OLED/AMOLED имеют свойство «выгорать» как старые кинескопы и картинка, которую смартфон показывал месяцы подряд, велика вероятность, пропечатается на экране навечно. Но ничего не поделаешь — когда выбираешь между «красиво» и «натурально», первый вариант часто оказывается рискованным.



Лёгким движением руки челки превращаются... превращаются чёлки... в монолитный экран в стиле Samsung!

Не так страшны 11 мм толщины (против 7,8 мм у Huawei и 8,5 мм у Samsung) и изогнутая крышка в флагмане Sony, как её сцепные свойства. Мало того, что смартфон постоянно куда-то уползает, если поверхность не идеально ровная, так он ещё и крутится на спине вокруг своей оси, как черепашка-ниндзя, каждый раз, когда кладёшь его на стол. И если в брюках обтекаемый Sony носить удобно, то в куртке тяжёлый корпус формы морской гальки заваливается на бока, то и дело пытается выскользнуть о ткань в кармане и убиться о бетон на улице.



Крышка «лодочкой» всё время переливается отражениями. И это очень красиво.

На месте, где должен быть сканер отпечатков, нет ничего, а в следующей наиболее вероятной локации расположилась камера (берёте в руки смартфон и гарантированно пачкаете стекло камеры в попытках нащупать сканер), при этом сам сканер издевательски расположен на одну фалангу пальца ниже, чем ему полагается. Вдобавок, человеконенавистники, которые проектировали смартфон, выкорчевали разъём для наушников и проконтролировали, чтобы клавиши на боковой грани корпуса толщиной в сантиметр были такими же тощими, как в менее крупных моделях Sony.



В самом толстом среди конкурентов флагмане Sony — самые тонкие клавиши

Спасибо японцам, что не стали перерисовывать iPhone X, но от такого слияния ужа с ежом хочется перекреститься и спросить: «Ребята, а ради чего это всё?». Явно не ради аккумулятора — в куда более стройном Samsung аккумулятор меньше всего лишь на 180 мАч. И не ради быстрой зарядки, потому что, если Galaxy S9 поддерживает USB Power Delivery (а это ого-го!), а Huawei «кушает» аж 5 A со своим SuperCharge, то Sony предлагает только несвежий Qualcomm Quick Charge 3.0.

Наверное, ради избранных японцами функций: быстрой беспроводной зарядки и полноценной водозащиты — и, конечно, красоты. Чёрный цвет в Xperia XZ2, извините за тавтологию, самый чёрный — классный, «рояльный», глубокий, а на изогнутой крышке постоянно преломляется и отображается что-нибудь близлежащее.



Спереди скруглённый Sony Xperia XZ2 выглядит таким же угловатым, как и старые модели

Только ощущения всё равно странные: даже с новомодным вытянутым экраном 18:9 Xperia XZ2 кажется пришельцем из прошлого. Тяжеловесным и громоздким настолько, чтобы передать дух «лопат» былых лет T2/Z Ultra, но при этом не травмировать психику всех, кто отвык от смартфонов размером с планшет. Получилось убедительно, как если бы вам сейчас в квартире выбил ногой дверь дядька в малиновом пиджаке. Но, как и в случае с дядькой, не все воспылают любовью к «дедовским» методам постройки «дискуссии»/смартфонов в 2018 году.

Короче: Sony самый красивый, но толстый и скользкий, Samsung сделал чуть более удобный вариант корпуса в стиле старого Galaxy S8, Huawei все принимают за поддельный Apple iPhone X.

Экран

Аплодирую китайцам: по многим параметрам дисплея они перещеголяли Samsung, который для себя любимого на своих собственных фабриках всегда выпускал самые классные OLED-экраны с недостижимыми для конкурентов характеристиками. Сейчас единственная серьёзная причина предпочесть дисплей в Galaxy S9, а не P20 Pro — чёткость картинки.

Нельзя сказать, что изображение в Huawei мутное, но в 6.1 дюйма китайского смартфона запихнули меньше пикселей, чем в 5.8 дюйма «компактного» флагмана Samsung. Даже если вы прилипните носом к экрану смартфона, разглядеть отдельные точки в Самсунге всё равно не сможете, а вот в Хуавее уже будет видно, из чего же, из чего же, из чего же, сделаны наши ОЛЕДы.

Зато дисплей в Huawei ярче в ручной регулировке (Samsung всегда чуть «обрезает» характеристики младшей модели, чтобы S9+ был круче) и тоже идеально передаёт цвета. В сравнении с Huawei Mate 10 Pro матрица в новом флагмане изменилась слабо, но для китайского смартфоностроения даже нынешний результат — прорыв. Нашли ведь классную OLED-матрицу без экономии на «спичках», пересилили себя и кроме пошлого режима с яркими перенасыщенными цветами добавили фотографически правильную цветопередачу!

Значит ли это, что «хуавеевский» дисплей лучше «самсунговского»? Нет — в мелочах китайцы всё ещё отстают. Во-первых, в режиме авто-яркости в правильных условиях (на пляже под лучами солнца где-нибудь в Египте или в Африке) дисплей Galaxy S9 может начать светить аж при 1100 кд/м2. Это просто зверский уровень яркости, при котором экран не понадобится прикрывать ладошкой даже в очень солнечную погоду, и ни в одном смартфоне нет настолько высоких предельных показателей. Да только эта экстремальная яркость — штука тонкая: расход аккумулятора в таком режиме зверский, да и для дисплея вредно работать в таком режиме подолгу. Поэтому автоматика сама решает, когда ей включать «суперспособности», но хорошо уже то, что они есть.

Характеристики дисплеев («Базовый» режим) Huawei P20 Pro (режим «Обычные цвета») Samsung Galaxy S9 (режим «Основной») Sony Xperia XZ2 (режим «Профессиональный») Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 430/3 кд/м2 380/1 кд/м2 580/6 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) ∞ ∞ 1300:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 93% 105% 91% DeltaE (меньше = лучше) 1,45 1,86 1,35 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 2,3 2,1 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 6500K 6500K 8500K

А ещё AMOLED-матрица в Samsung откалибрована под кинотеатральную цветовую палитру DCI-P3 (больше оттенков, чем в стандартном sRGB и очень полезно для видео в формате HDR, которое придёт на смену привычных форматов и «взлетит» в ближайшем будущем). Huawei, теоретически, тоже дружит с аналогичной реализацией HDR10 (потому что ещё Mate 10 Pro получил дисплей с поддержкой такой цветопередачи), но только теоретически: официальных упоминаний о «заделе на будущее для просмотра кино» в P20 Pro хуавеевцы не делали.

Дисплей в Sony — совершенно другая школа. В то время, как все конкуренты ставят в флагманские мобильники OLED/AMOLED-матрицы, японцы по-прежнему верны IPS, типу дисплеев, который до недавнего времени был во всех смартфонах, кроме Samsung.

Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое — у каждого типа матрицы есть свои преимущества. Например, Sony будет милее тем, кто замечает мерцание AMOLED-дисплеев (в них каждый пиксель светится отдельно, а у IPS подсветка общая на весь экран). Да и по детализации картинки Sony опережает Huawei: в AMOLED/OLED пиксели не полноценные, а «разбавленные» (технология PenTile), поэтому даже при одинаковой диагонали экраном Xperia всё равно отображала бы картинку чуть чётче, чем P20 Pro. В защиту OLED-панелей можно сказать, что они менее интенсивно расходуют заряд аккумулятора и с них проще считывать информацию под лучами солнца летом. Нет в мире совершенства…

Но ещё больше жаль, что совершенства нет в японских флагманских мобильниках: какие режимы отображения в Xperia XZ2 ни выбирай, оттенки всё равно будут перекошены в сторону синевы. Такое чувство, будто разглядываешь картинку на экране сквозь слегка тонированные солнцезащитные очки. Жить с этим можно, но когда очки снимаешь (смотришь на экран Samsung, Huawei или хороший монитор или телевизор), понимаешь, что что-то с картинкой на экране твоего смартфона не то. Надеюсь, японцы тоже понимают эту фальшь и исправят цветопередачу экрана в новых прошивках.

Кстати, IPS-матрица в Xperia XZ2 тоже настроена под форматы HDR10 (а иначе никак, потому что HDR-видео снимает камера смартфона, и это видео нужно правильно отображать), а фильмы в таких форматах на ней выглядят выше всяких похвал.

Короче: Экран Samsung идеален по цветопередаче, но урезан по уровню яркости, в Huawei с цветопередачей всё тоже круто, но ниже чёткость картинки, а в дисплее Sony «расплескалась синева» где нужно, и где не нужно

Звук (наушники)

Качество звука в наушниках — одна из дисциплин, за которые Sony Xperia XZ2 хочется простить все недостатки. Самый классно звучащий мобильник в нашей троице флагманов! Чёткости навалом, но даже «тарелки» не режут слух, объём ненавязчивый, без эха, эффектов «аквариума» и прочей пошлятины. А из голоса, инструментов и спецэффектов ничего не «бьёт по ушам» и не действует на нервы, даже если слушать музыку долгие часы подряд. Громкости хватает даже на высокоомные (читай: огроменные) мониторные наушники формата «сбитый лётчик», при этом качество звука одинаково высокое, в какую сторону вы бы ни крутили ползунок. Всё настолько любо, дорого и приятно, что даже не возникает желания такой звук каким-то образом изменять.

Но если всё-таки хочется «приправить» звучание кинотеатральным объёмом (настройки Surround), заставить бас «прокачивать» наушники (Clear Bass) или улучшить аудиозапись (DSEE HX), которую изуродовало время и борьба с правообладателями во ВКонтакте, то можно.

А вот в Samsung всё это не можно, а нужно делать, потому что звук в корейском флагмане «с завода» вас неприятно удивит — смартфон за тысячу баксов играет почти так же, как Galaxy J5 (2017), который раза в четыре дешевле.

Запас громкости, конечно, огромнейший (оглохнете раньше, чем докрутите громкость до предельного уровня), но чёткость звучания какая-то не флагманская, а само звучание настолько плоское, будто ваши наушники изготовлены из пластиковых ведёрок, которые разбросаны в детских песочницах. Или как если бы вы чуть простыли и у вас притупился слух.

От такого холодного приёма сразу портится настроение, сидишь и думаешь «какого чёрта? Не может же всё быть настолько плохо?!» и начинаешь искать настройки аудио. И правильно делаешь, потому что для хорошего звучания в Galaxy S9 нужно:

включить в настройках аудио Dolby Atmos (он почему-то изначально выключен)

переключить в нём режим с «Авто» на «Музыку». Потому что «Авто» — идиот и выдаёт глухой звук, будто из салона закрытых тюнингованных «Жигулей», и сквозь это «бу-бу-бу» орёт вокалист, а что там ещё в песне происходит — не очень понятно. В режиме «Музыка» чёткость становится такой же, как в Sony, а басы чуть более интенсивными — то, что надо!

найти эквалайзер (крутилки для тонкой настройки звука) и выставить все значения на средний уровень. Изначально они «кривые» и подходят для каких-то там наушников (комплектных, наверное?), но уж точно не для тех, к которым вы привыкли.

по желанию включить UHQ Upscaler, который «вытягивает» изначально не очень качественные аудиозаписи. По желанию — потому что, как и всякая автоматика, иногда он делает немного «пришибленными» и плоскими изначально качественные аудиотреки.

И только после этих танцев с бубном Samsung начинает звучать так же, как Sony звучит «из коробки».

Huawei с удовольствием упоминают, что звук для P20 Pro настраивали специалисты Dolby, но, судя по качеству звучания, в настройке участвовали охранники, которые остались в офисе Dolby Corporation, пока все остальные отправились доводить до ума звук в Samsung.

Охранники, как водится, оказались «чёткими» ребятами, поэтому басов навалили столько, чтоб аж череп дрожал, а объёма здесь столько, чтоб 3D-кинотеатры содрогнулись. От такого количества «переливающейся» объёмной музыки и баса «крышу сносит», и, если вы дадите Huawei P20 Pro школьникам, весь класс после прослушивания постановит, что вот он — идеальный звук в мобильнике.

Но ребята постарше и все владельцы приличных наушников будут грустить и… да-да, как и владельцы Самсунга, ковырять настройки аудио! В Huawei управление звуком Dolby изначально включено, но «Умный» режим в действительности «тупой», как и «Авто»-режим в Galaxy S9 — всё-таки звук с эффектами вокзального громкоговорителя мало кому понравится. Переключаем Dolby на режим «Музыка» и разгул объёма в обнимку с басом ужимается до терпимых величин.

После этого придётся решить, оставлять всё в таком виде или настраивать звук до победного конца. Если вы настоящий джедай, выбирать придётся между «открытым» (бубнёж басами), «богатым» (орёт в ухо голосом певца, на втором плане басы, больше ничего не слышно), «направленным» (то же самое, но без басов) и нейтральным эквалайзером. Лучше остановиться на последнем, а потом вручную подвинуть ползунки ручной настройки на свой вкус. Накрутить звучание до более-мене приемлемого уровня сможете без труда, но полностью избавиться от «кастрюльных» оттенков в звучании не получится — можно лишь сделать их минимально заметными. И с тем, что на последних трёх делениях громкости (запас, кстати, поболее, чем у Sony) звук портится тем больше, чем громче вы его делаете, тоже ничего не поделать.

Короче: Sony звучит круто и дорого сразу, Samsung для такого качества звука нужно долго настраивать, а Huawei нужно настраивать, чтобы он звучал хотя бы как не настроенный Samsung

Звук (стереодинамики)

Это и грустно, и смешно, но в Sony, при его идеальном звучании в наушниках и толстом корпусе получил самые унылые стереодинамики среди участников теста: тихие и писклявые. Звучат так, будто смартфон недавно плавал в воде и до конца не просох. В качестве «моральной компенсации» в Xperia XZ2 есть система Dynamic Vibration, которая умеет делать «др-р-р-р, д-рр-р-р» вибромотором в такт музыке, но ни громкость, ни качество звука, как вы понимаете, она не улучшает.

Huawei играет лучше — заметно громче, не настолько чётко, зато уже хотя бы средние частоты прослеживаются. Никакого визга или хрипов на любой громкости, но вот оттенок звука, будто P20 Pro играет изнутри алюминиевого бидона, немного напрягает — на «болтологии» из YouTube это не заметно, а вот слушать музыку с удовольствием уже не получается.

От Самсунга, самого маленького смартфона среди участников теста, вообще не ожидаешь вообще никаких подвигов, но он приятно удивляет. Чистые «шелестящие» звонкие и самые громкие из нашей троицы динамики, в которых присутствуют и неплохо играют и средние частоты тоже. Говорить, что в звуке есть бас, большое преувеличение, но бубнящие бас-гитары в Galaxy S9 хотя бы намекают, что они бубнят, а ударные инструменты звучат отчётливо, не сливаясь в кашу, как в Huawei. Умеете, могёте! Моё почтение.

Железо

Sony — мечта любителя игр на смартфоне! И не только потому, что Xperia XZ2 умеет дрожать в руках в процессе игры, как контроллер в PlayStation, но и в силу того, что Snapdragon 845 — самый могучий чип по графической части в смартфонах 2018 года. С учётом того, что пикселей в экране Sony тоже не рекордное количество, игры просто «летают». Очень приятный мобильник для того, чтобы включить что-нибудь трёхмерное и тяжеловесное.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL)

А вот от прыти Xperia в работе с приложениями восторгов уже нет. Ничего криминального: никаких зависаний или даже подёргиваний в процессе работы Sony не выдаёт. Просто вас ожидают средние по скорости (всегда средние, вне зависимости от загруженности) переключения и переходы по меню.

На этом фоне Huawei со своим устаревшим (прошлогодним) процессором просто «космолёт» — в любых условиях запускает приложения и переключается между ними быстрее, чем Sony, и в большинстве ситуаций быстрее, чем Samsung. И не «захлёбывается», даже если набить его вообще всеми приложениями, которыми только в голову взбредёт — с 6 ГБ оперативной памяти можно запустить десяток мессенджеров, открыть сайт в интернете, книгу и видеозапись, а потом переключаться между ними, и ни одно приложение не «выпадет» из памяти, не запустится с нуля, а будет ожидать вас в полной боевой готовности. Многозадачность настолько крутая, будто перед тобой не смартфон, а дорогой ноутбук!



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

Ложка дёгтя в этой ситуации заключается в том, что Huawei самый «дохлый» в играх — сегодня и сейчас на дисплее Full HD+ прыти смартфону хватает, но графика в Samsung и Sony эдак на 50-60% круче, и года через два вам это аукнется менее качественной картинкой в новых гонках/стрелялках.

Самсунг впереди планеты всей по процессорным «пузомеркам», но в реальной жизни Huawei всё же проворнее, а «кореец» всего лишь избавился от задумчивости, в которую при высокой нагрузке впадали Galaxy S8/Note8. В играх Galaxy S9 крут и быстр в разрешении Full HD+ (в котором он, между прочим, изначально работает), но стоит переключить экран в Quad HD+ и работать на полную чёткость, как… всё по-прежнему хорошо, только смартфон уже заметно сильнее нагревается, а аккумулятор начинает разряжаться зверски быстро. Поэтому для игр — только «Оптимальный» режим работы. Глобально же Samsung медленнее Хуавея, но чуть быстрее в отклике на нажатия, чем Sony.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 7)

Короче: Xperia XZ2 — зверски быстрый смартфон для игр, Huawei самый проворный в приложениях, а Samsung — золотая середина в приложениях и прожорливый «кипятильник», если вам вздумается играть на полной чёткости дисплея

Софт

Производители понимают, что большинству покупателей нет дела до крутизны процессоров, поэтому каждый флагманский смартфон обязательно нафарширован какой-нибудь программной всячиной — полезной или не очень.

Больше всего этого добра (кто бы сомневался) — в Samsung. Ещё до первого входа в Android Galaxy S9 предлагает вам много «гербалайфа» из «рекомендованных» приложений из фирменного магазина. Даже если вы откажетесь, то получите минимум непонятных ярлыков в меню, но всё равно много «наворотов».

Например, возможность смартфона работать в амплуа настольного компьютера (нужен переходник Samsung DeX), пока экран самого мобильника превращается в «ноутбучный» тачпад. Или записывать на видео, как вы играете в игры, чтобы потом выкладывать это в интернет (такие времена — модно смотреть, а не заниматься самому). Или управлять умными холодильниками и прочими утюгами дистанционно (если это продукция Samsung и она умеет выходить в интернет). Сделать мультяшный отпечаток своей «морды лица», чтобы отправлять её в сообщениях друзьям.

Интерфейс Android 8 в Samsung Galaxy S9

Или возможность прятать приложения и фотки в отдельное меню с глаз подальше (находка для героев-любовников). Переключаться между режимами производительности, как на компьютерах с Windows. Вести автоматизированную диету или смотреть, как будет выглядеть макияж на вашем лице перед тем, как покупать косметику. При этом оформление системы в Самсунгах ещё и выглядит круче, чем у всех конкурентов — эдакий минимализм, но с дизайном «компьютеров будущего».

Короче: В Huawei очень много «ускорялок» системы и «пряталок» паролей, картинок под замок, Samsung набит всячиной из категорий «выйду на пенсию — разберусь, как оно работает». Sony пытается балансировать между этими двумя подходами

Sony, на первый взгляд, набит функциями менее плотно, но это только на первый взгляд. Да, в Xperia XZ2 нет лабиринтов меню и бездны переключателей непонятного назначения, как в Samsung, только вот среди привычных часов, калькулятора, аудио-видеоплееров и браузеров есть и возможность отсканировать своё лицо подробнейшим образом (Sony обещают договориться с игроделами, чтобы в будущем вы могли выбирать свою внешность из 3D-модели Xperia для действующих лиц в играх), и активация дополненной реальности (мультяшки будут бегать в кадре камеры по столам/кроватям, как живые), и возможность дорисовать себе парик или усы в прямом эфире. Есть даже глуповатый цифровой помощник (до «Алисы» ещё очень далеко) и навязчивый антивирус AVG, который регулярно просит «купи меня, тебе что, жаль денег на безопасность?».

Интерфейс Android 8 в Sony Xperia XZ2

В Huawei тоже завернули дополненную реальность да предустановленные бесполезности (всякие Booking.com и бестолковый переводчик текста по фотографиям). Но есть и привычные по недорогим китайфонам полезные штуковины — вы можете составлять «чёрные списки» SMS и вызовов, запретить автоматически включаться бесполезным приложениям, дублировать приложения, которые можно было ставить только в единственном экземпляре (как вам два WhatsApp с разными номерами на одном смартфоне?), ставить пароль/сканер отпечатков на запуск отдельных приложений и игр и другие приятности.

Интерфейс Android 8 в Huawei P20 Pro

Камеры

Сравнение камер — долгая и нудная процедура, поэтому начнём с более простых и понятных селфи-камер. С ними всё просто — Samsung фотографирует хорошо всегда, Sony огорчает «рыхлыми» фотографиями днём, но неплохо справляется со съёмкой ночью, Huawei делает красивые с художественной точки зрения автопортреты в светлое время суток (правда, размытие фона даже с отключенным размытием фона напрягает), но в тёмное время суток «слепнет», если в кадре есть фонари, да и детализацией в таких условиях не особо радует.

О тыловых камерах участников теста можно было бы написать три здоровенных статьи, потому что камеры в каждом из наших смартфонов уникальные. Но придётся успеть всё сразу в одном параграфе.



Ночное фото (полноразмерное фото на примере Samsung)

«В Техасе всё большое», — говорилось в одном известном анекдоте. По этой логике кажется, что Huawei из Техаса. Огромный сенсор камеры (чем больше — тем лучше для качества фото), самый крутой пятикратный зум (увеличение) без потери качества, три камеры, чтобы этот зум работал как следует, есть возможность замыливать фон, чёрно-белая вспомогательная камер, чтобы «вытягивать» ночные снимки. И 40 мегапикселей… которых, правда, не то, чтобы сорок... Потому что камера, в отличие от всех других смартфонов, относится к типу Quad Bayer с группировкой пикселей 2x2. Часть пикселей из этих сорока, грубо говоря, общего назначения, тогда как другие играют вспомогательную роль. И называть 10 реальных мегапикселей 40 мегапикселями — это как считать жилет на собаке четырьмя жилетами, потому что у собаки четыре лапы.



Sony

Но бог с ними, с мегапикселями. Всё, что вам нужно помнить о камере в Huawei P20 Pro — она лучше всех приспособлена к съёмке в темноте, потому что в «байеровских» камерах высветлять кадр (задирать ISO, чувствительность камеры) можно в очень широких пределах без особой порчи для картинки. Если в вашем смартфоне есть ручной режим, включите его и попробуйте крутануть ISO хотя бы до 600-800 — качество картинки упадёт ниже плинтуса. В Huawei можно повышать ISO до 1000-1500 (чтобы сделать картинку светлее) и фото всё ещё останется качественным. А в полной темноте смартфон может крутит ISO до 2000-4000 — это ещё не «ночное видение», но мобильник в кромешной темноте куда более зрячий, чем вы. И чтобы в этой темноте что-то запечатлеть, больше не нужно задерживать дыхание, как в обычных смартфонах, где сделать фото светлее без потери качества можно только длинной выдержкой.



Huawei

Фотографам на заметку: автоматика в P20 Pro может повышать ISO до 6400, при этом в ручном режиме её можно использовать в диапазоне «всего лишь» 50-3200. Для качественных кадров этого, по большому счёту, достаточно, хотя лучший снимок в темноте без вспышки зачастую делает именно авто-режим.

Вообще, повышать ISO вместо того, чтобы ставить длительную выдержку — это для любителей фото очень непривычная и стрессовая процедура (потому что в обычных камерах этот шаг сразу же гарантированно портит картинку). Поэтому Huawei поработал над автоматикой и сделал очень крутой режим «Ночь» — в нём смартфон четыре секунды фотографирует объект в тёмном/светлом состоянии, а потом склеивает всё это в красочный и очень чёткий ночной пейзаж. Именно пейзаж, потому что людей лучше фотографировать в «просто» авто-режиме — «Ночь» завышает контрастность и насыщенность и больше подходит для съёмки средним/общим планом.

Днём Huawei тоже снимает фото хорошо — диапазон (возможность без засветов и «мглы» одновременно запечатлеть тёмные стволы деревьев и светло-голубое небо) шикарный, гибридный зум позволят снимать на солидном для мобильника расстоянии при всё ещё хорошем качестве, фокусировка очень быстрая, а на близком расстоянии — сверхбыстрая, потому что китайцы засунули в корпус лазерный автофокус (редкий, но крутой и быстрый способ быстро наводить резкость на средних и близких расстояниях).

Samsung на этом фоне немного теряется, особенно в варианте S9 — у S9+ хотя бы есть широкоформатный сенсор и какой-никакой зум без потери качества, тогда как у нас на тесте «обрубок» однокамерный. Впрочем, даже он дороже Huawei P20 Pro при меньшем объёме встроенной памяти, поэтому будем сравнивать те смартфона, которые хотя бы укладываются в психологическую границу от 55 до 60 тысяч рублей.

И в этих условиях Samsung безоговорочно самый крут в двух дисциплинах: во-первых, в съёмке на бегу и в тряске.

Если Huawei для ночной съёмки городили экзотического типа камеру, то Samsung использовал проверенный сенсор, конструктивно сходный с тем, что мы видели в Galaxy Note8, но с очень крутым объективом («оптикой») с изменяемой диафрагмой. Перевожу на человеческий язык — ночью смартфон «раскрывает глаза глаз» чтобы лучше видеть в темноте, днём «прищуривается», чтобы не замыливать картинку там, где её нежелательно замыливать и лучше фотографировать в солнечные дни.



Huawei

Так вот, с раскрытой диафрагмой в ручном режиме Samsung — лучший смартфон для съёмки с рекордно короткой выдержкой (по смартфонным меркам, разумеется). Потому что Galaxy S9 способен делать качественный кадр за 1/1000 или даже 1/2500 долю секунды. Даже одна тысячная секуда — это очень быстро, все другие смартфоны будут либо «размазывать в кашу» кадр, если попытаетесь фотографировать красиво и на бегу, либо сделают картинку слишком тёмной, если вы заставите их фотографировать в таком режиме. А для Самсунга это нормальные повседневные условия, если вы включите ручной режим (в авто смартфон норовит переключиться на f/2.4 в дневной съёмке).

Во-вторых, Samsung единственный из троицы тестовых смартфонов умеет снимать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Наконец не нужно выбирать между «живеньким» и чётким видео в настройках камеры! В сравнении с Huawei, у которого 4K-видеозапись всегда «прыгучая», будто снимает алкоголик трясущимися руками, это просто другой уровень!

У Sony другая — он самый крутой в съёмке сверхбыстрого видео. Это когда вы снимаете что-то за долю секунды, а потом просматриваете видео, в котором о-о-оче-нь медленно и очень подробно показывается происходящее.

Все три смартфона умеют снимать такое видео при 960 к/с, но только Xperia XZ2 умеет делать это в разрешении 1080p. С учётом того, что камера перекочевала в XZ2 из прошлогодних XZ1/XZ Premium, а нововведение держится на более мощном процессоре, смартфон, в отличие от конкурентов, снимает slow-mo 1080p не за 0,2 сек., а всего лишь за 0,1 сек. В итоге поймать момент становится ещё сложнее. Впрочем, можно снимать по-старинке в течение 0,2 сек в 720p.

Зато при съёмке на улице именно Sony выдаст самый качественный видеоролик — Full HD в супер-слоумо выглядит очень-очень! В помещении, правда, всё не так радужно (избыток мегапикселей и плохую по-флагманским меркам светосилу в камере никто не отменял) и 720p в исполнении Huawei выглядят чётче, чем 1080p в «лесенках» и артефактах у Sony.

Однако поистине «бомбическое» качество Sony выдаёт при съёмке видео в 4K HDR. Настолько крутого сочетания цветопередачи и съёмки в светлое время суток нет ни у кого! Ночью впечатление, правда, немного портит «нервная» программная стабилизация видео, но картинка всё равно остаётся красочной — глаз не оторвать. Жаль, что на мониторах без поддержки HDR видео будет выглядеть напротив, бледным и тоскливым. Но ничего не поделаешь: крутому видео — крутое оборудование. Иначе мы бы сидели за 17” ЭЛТ-мониторами и по-прежнему не видели отличий DVD от Full HD.

Фотографирует Xperia не настолько впечатляюще. Сенсор тыловой камеры внутри XZ2 более крутой, чем тот, который стоит в Samsung, но оптической стабилизации (страховки от тряски, с которой смартфон может «тянуть» более высокое качество в авто-режиме) нет, а автоматика, хоть и более сообразительная в сравнении с корейской, каждый раз перестраховывается и между высоким качеством + риском смазать кадр и средним качеством + без риска смазать кадр выбирает второй вариант.

В ручном режиме снимать на Sony — кайф. Смартфон сразу показывает, как будет выглядеть картинка при выставленных настройках ещё до съёмки (Huawei и Samsung с некоторого порога выдержки перестают отображать изменения в видоискателе), можно даже включить HDR в ручной съёмке (конкуренты таких вольностей не позволяют)! Только всё это — для тех, кто неспешно ходит по городу, разглядывает достопримечательности и выбирает ракурсы для съёмки. А для фото «здесь и сейчас, а то будет поздно» Huawei и Samsung подходят лучше.

Короче: Huawei лучше всех справляется с ночными фото и у него лучший зум (увеличение) без потери качества. Samsung прекрасно фотографирует в движении и снимает видео без тряски даже в 4K. Sony лучше всех снимает сверхбыстрое видео (замедленное, как в боевиках) и снимает 4K-видео с идеальной цветопередачей

Автономность

«Обзорщецкая» мудрость гласит: видишь новый Samsung серии S или Note с хорошей автономностью — не верь глазам своим. И сразу же проверь, не стоит ли в нём режим «Сбалансированный» вместо полноценного режима работы.

Хитрые корейцы навалили в смартфон всячески «максимальных» характеристик, но аккумулятор со всем этим добром справляется плоховато, поэтому до тех пор, пока вы не переключите режим работы вручную (в шторке уведомления), ваш крутой и дорогой Samsung занижает чёткость дисплея и показывает разрешение Full HD+ вместо Quad HD+, а процессор работает в чуть задушенном режиме, чтобы экономить заряд аккумулятора. Это всё равно, что купить холодильник, в котором морозилку и освещение нужно включать «особым поручением».

Но мы сыграем по правилам Самсунга — используем отдельные режимы для отдельных замеров автономности. И в таком случае уже оказывается, что игры в качестве Quad HD+ выедают аккумулятор за считанные часы, а режим «Развлечения», в котором UHQ Upscaler «дорисовывает» до нормальной чёткости низкокачественные видеоролики, тоже снижает автономность на несколько часов в сравнении с задушенным «оптимальным» режимом в Full HD. В общем, если надумаете использовать характеристики Samsung не в щадящем режиме, а «на все деньги» — смартфона хватит максимум на сутки, чаще всего даже меньше.



Автономность при 200 кд/м2 яркости дисплея

В Huawei такой «ловкости рук без мошенничества» нет — всё по-китайски бесхитростно: честные 4000 мАч (против 3000 мАч в Samsung), дисплей изначально с такой чёткостью (Full HD+), до которой Galaxy S9 ухудшает качество картинки в «оптимальном» режиме, и автономность заметно лучше Самсунга в любых режимах, кроме игр. Времени работы всегда хватает на сутки, иногда — на полтора дня.

Исключение — игры. Потому что процессор в Huawei сконструирован по «дедовским» технологиям, новое в нём — нейроядро, которое предугадывает, какое вы приложение собираетесь запускать, и очищает Андроид. При этом полноценные вычислительные ядра и игровая графика у Samsung и Sony намного более современные и экономичные, чем в Huawei. Отсюда и слабое преимущество 4000 мАч в P20 Pro над 3180 мАч в Sony в игровых сценариях.

Xperia радует автономностью — на одинаковом с Samsung уровне яркости всегда оказывается выносливее даже с учётом того, что IPS-дисплей потребляет больше энергии. Разрядить Xperia XZ2 в ноль сложно, но и заряжается она уж больно неторопливо для смартфона с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0 — с 0% до 100% Sony будет пополнять заряд целых 2,5 часа! И это с отключенной «заботой об аккумуляторе», которая снижает ток заряда ещё сильнее.

Samsung (3000 мАч) заряжается полностью за полтора часа, а самый крутой в дисциплине быстрой зарядки — Huawei, который пополняет свои 4000 мАч за 1 час 45 минут. Правда, для этого вам понадобится экзотический «зарядник» стандарта Huawei SuperCharge (есть в комплекте со смартфоном), а с быстрой зарядкой Qualcomm, как в большинстве флагманов, P20 Pro будет пополнять заряд эдак минут на 20-30 дольше.

Короче: Samsung автономностью не блещет, только вы этого не заметите, пока не отключите «задушенный» стандартный режим работы. Huawei работает долго, хотя в играх старый процессор слишком прожорлив. Sony работает долго, но если уж разрядится — устанете его заряжать

Выводы

Huawei может собой гордиться — китайцы выпустили первый смартфон, который настолько хорош, что в сравнении с флагманом Samsung сложно сказать, кто всё-таки лучше.

Samsung Galaxy S9 Преимущества: Недостатки: Качественный экран с идеальной цветопередачей

Лучшие стереодинамики среди флагманов 2018 года

Мощный процессор

Хороший звук в наушниках (после настройки)

Качественная фотокамера

Съёмка видео в разрешении 4K со стабилизацией или при 60 к/с

Эталонно практичный корпус со всеми слотами и разъёмами Автономность строго «однодневная», в играх — зверский расход заряда аккумулятора

Яркость дисплея занижена в сравнении с Galaxy S9+

Нет оптического зума, потому что вторая тыловая камера младшей версии «не положена»

Для хорошего звука в наушниках смартфон нужно долго и нудно настраивать

Samsung, конечно, радует не урезанным функционально корпусом со всеми портами-слотами, намного лучше звучит в наушниках, намного лучше снимает видео, снимает более качественные селфи. А «вагон» дополнительных функций, многие из которых вы никогда не используете, всё равно греет душу.

Но Huawei круче фотографирует на тыловую камеру, в нём больше встроенной памяти, удобнее сканер отпечатков и быстрее сканер лица. А ещё P20 Pro быстрее, выносливее и дешевле на 5 тысяч рублей. Да и вообще, по сочетанию автономности, качества камер и скорости работы китайский флагман впереди планеты всей. Процессора, конечно, немного «не досыпали», а без отдельного разъёма для наушников и слота microSD немного грустно, но смартфон работает быстро, а 128 ГБ хватит всем большинству покупателей.

Huawei P20 Pro Преимущества: Недостатки: Лучшая фотокамера среди современных смартфонов

Увеличение (зум) кадра в камере без потерь в качестве

Яркий дисплей

Хорошая автономность

Очень быстро работает Дёрганное видео при съёмке в 4K (нет стабилизации)

Качество звука в наушниках не флагманское

Нет слота для карты памяти

Нет отдельного 3,5 мм разъёма для наушников

Нет беспроводной зарядки

Прошлогодний процессор

Селфи-камера огорчает качеством съёмки ночью

Sony — мобильник не для всех. А для тех, «кто разбирается». Разбирается в качестве звука, чтобы оценить, насколько лучше остальных флагманов Xperia XZ2 звучит в наушниках. Ценит, когда на смартфоне «летают» самые тяжеловесные игры и будет рад аналогу системы DualShock из контроллеров PlayStation. Знает, для чего нужны ручные настройки в камере и сможет раскрыть её потенциал (при должной сноровке XZ2 можно заставить снимать на уровне Samsung Galaxy Note8/S9). И уже давно купил крутой телевизор/монитор с поддержкой HDR-видео, чтобы оценить самое крутую цветопередачу в 4K-видеозаписях на мобильник.

Xperia XZ2 — это тот самый случай, когда вы обязаны знать сильные и слабые стороны смартфона, прежде чем его покупать. Потому что все привыкли рассуждать категориями «в смартфоне за тысячу баксов априори всё по высшему разряду», но Sony устроен иначе, и «получить кайф» от его сильных сторон смогут только те, кто знают, какие именно «прелести» в японском флагмане круче, чем у конкурентов.

Для всех остальных покупка Xperia XZ2 за 60 тысяч обернётся многочисленными «Как же так?», начиная с толстого корпуса и маломощных стереодинамиков, и заканчивая камерой, которую нужно «уметь правильно готовить». Стоил бы Sony тысяч 40-45, и придираться было бы не к чему — в сравнении с Galaxy S8+, «просто» Huawei P20 или OnePlus 5T модель отличная. Но за 60 тысяч смартфону подобает быть крутым по всем параметрам, и этот смартфон японцы выпустят позже. Имя ему — Sony Xperia XZ2 Premium, но это будет уже совсем другая история.

Sony Xperia XZ2 Преимущества: Недостатки: Самый качественный звук в наушниках

Лучшая цветопередача при съёмке 4K-видео

Хорошая автономность

Отличная игровая производительность

Быстрая беспроводная зарядка

Качественный IPS-дисплей (редкость в флагманах)

Самый удобный ручной режим съёмки

Самое качественное slow-motion видео Маломощные писклявые стереодинамики

«Прошлогоднее» качество фото на тыловую камеру

Дисплей откалиброван «криво» и отдаёт синевой

Долго заряжается

Нет оптического зума, нет размытия (боке)

Недостаточно хорошая селфи-камера

Нет 3,5 мм-разъёма для наушников