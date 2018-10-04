6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором

Если смартфон работает долго — это медлительная дешёвка, в которой и Андроид-то ворочается с трудом. Если фотографирует классно — это дорогостоящий флагман, в которых не бывает хороших аккумуляторов. Но исключения есть, и все они — в нашей статье.

Xiaomi Redmi Note 5 / Redmi Note 6 Pro

Сколько стоят 15-20 тысяч рублей (оф.розница) 10-13 тысяч рублей (китайские интернет-магазины) Чем интересны Самый дешёвый способ получить хорошую автономность и классную камеру Чем хороши как смартфон в целом Очень мощные процессоры, качественные экраны, почти нет недостатков Подробности Обзор Xiaomi Redmi Note 5 Характеристики Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Что бы там ни вопили фанатики, Xiaomi есть в чём обвинять. Это и смартфоны под копирку, в которых почти ничего не меняется годами (Redmi 3 Pro -> Redmi 3S -> Redmi 4 -> Redmi 4X, например), и традиционное китайское идолопоклонничество перед Apple – не понятно, за что дизайнеры компании получают деньги, если почти все новые смартфоны Xiaomi – цельнотянутые iPhone X. Но по некоторым характеристикам конкурентов у Сяоми не было и нет. В недорогих смартфонах – это всегда лучшие варианты по сумме «ёмкость аккумулятора + мощность процессора».



Xiaomi Redmi Note 5

Где здесь фигурирует качественная камера? До 2018 года – практически нигде! Но в 2018 году Xiaomi наконец созрели, чтобы выпустить бюджетный смартфон с качественными (а не «на сдачу», как обычно) камерами. Так на свет появился Redmi Note 5 – лопатофон с большим качественным экраном, очень мощным процессором, 4000 мАч в аккумуляторе и дорогими сенсорами Sony/Samsung в камерах.

Уникальный по сумме характеристик аппарат. Например, на Aliexpress вы сможете найти настолько же недорогие (10-12 тысяч рублей) смартфоны, которые фотографируют хорошо. Но в них точно будет менее мощный процессор, или менее качественный экран. Или хуже автономность. В российской оф.рознице Redmi Note 5 совершенно наглым образом стоит 18 тысяч в таком же варианте, который в Китае продают за 10 тысяч… но ситуация не меняется – альтернатив по мощности + выносливости + качеству камер нет! Потому что маркетологи у большинства конкурентов Xiaomi рисковать не любят, поэтому предпочитают улучшать характеристики «по чайной ложечке» – иначе как продавать Хламофон S999 после выхода Хламофона S998 с удачными характеристиками?



Xiaomi Redmi Note 5

Если после всего вышесказанного вы нафантазировали себе, что Redmi Note 5 – смартфон без недостатков, остыньте. Есть в нём и минусы, отчасти для того, чтобы смартфон не стал слишком дорогим, а некоторые – просто, чтобы вам жизнь мёдом не казалась и оставались причины хотеть более дорогой Xiaomi после покупки дешёвого. Поэтому с виду дешёвый Xiaomi похож на «ведро пластиково-люминиевое», за 18 тысяч (российская оф.цена) вам не полагается даже NFC, а ночью для качественных фото придётся немного потанцевать и «ткнуть носом» фокусировку для качественных снимков. И никакой возможности сфотографировать что-то качественно «через не могу» в ручном режиме, потому что ручной режим нарочно сделали неполноценным.

Зато камера — просто шик по меркам смартфонов на 10 тысяч с доставкой из Китая/15 тысяч в российских сотовых салонах. И 1.5-2 суток автономности в среднем режиме использования, либо 1 сутки, если налегать на смартфон непрерывно. Если какой-то смартфон и достоин быть стартовым в списке «мне всего и сразу», то именно этот!

Что здесь делает Redmi Note 6 Pro? А это привет «гостям из будущего», которые будут читать статью в 2019 году, когда Redmi Note 5 снимут с конвейера, а вместо него будут выпускать следующее поколение. Что изменится? Ни-че-го! Xiaomi не стали утруждать себя, поэтому смартфон нового поколения по автономности, скорости работы и качеству снимков примерно равен старому. С одной стороны — застой, а с другой — мы, русские люди, привыкли к тому, что «завтра будет хуже, чем вчера», поэтому уж лучше стабильно хороший смартфон, чем лотерея в качестве с каждым обновлением.



Фото на Xiaomi Redmi Note 5









ASUS ZenFone 3 Zoom

Сколько стоит 13-20 тысяч рублей (китайские интернет-магазины) Чем интересен Самый выносливый смартфон с хорошими камерами Чем хорош как смартфон в общем Очень тонкий (будто аккумулятор обычной ёмкости), хороший по скорости работы и, по ощущениям, всё ещё близкий к смартфонам среднего класса, а не бюджетникам Подробности Обзор ASUS ZenFone 3 Zoom

ZenFone 3 Zoom — это прекрасная иллюстрация того, как ASUS делал одно, получилось второе, а совсем недавно оно превратилось во что-то третье.

Исторически ZenFone Zoom — это стандартный ASUS ZenFone 2 со сложной, большой и тюнингованной оптикой камерой для энтузиастов и фотографов. Звучит страшно и тоскливо? Так оно и есть, поэтому изначальный «Зенфон Зум» почти никто не хотел покупать, а Асус начал думать, чего хотят любители мобильников… и додумался до тонкого смартфона с огромным аккумулятором и классными камерами!



ASUS ZenFone 3 Zoom

Таким он и выкатил ZenFone 3 Zoom. Представьте себе 5000 мАч в мобильнике толщиной почти как у iPhone X (2716 мАч), с хорошим AMOLED-экраном, как у Самсунгов, хорошей скоростью работы и камерами, которые в 2016 году не были флагманскими, но уж точно были по качеству «выше среднего».

Только вот никто не хотел отдавать за это сумму, как за Samsung Galaxy S7, поэтому лучший в мире камерафон среди 5000 мАч-мобильников подешевел с 30 тысяч до 14-15 тысяч, и теперь продаётся только в китайских магазинах.

И всё-таки его стоит покупать — это тот редкий случай, когда вы устанете таращиться в экран раньше, чем смартфон разрядится до 15-20% (не говоря уже о том, чтобы до нуля). А за время использования не будете ощущать себя обделённым качеством в сравнении с «просто смартфонами», которым полагается 2700-3500 мАч максимум.



ASUS ZenFone 3 Zoom

И вы, конечно, вспомните о недавнем аналоге старого «Зума» — ZenFone Max Pro M1. Но «Макс Про», ребята, хоть и более современный/быстрый, до старого смартфона более высокого класса не дотягивает ни по качеству экрана, ни, что главное, по качеству камер.

Выносливый смартфон с полноценной начинкой — это дорогого стоит. Автолюбители, например, выкладывают огромные суммы за внедорожники, которые по рулёжке похожи на приземистые спортивные автомобили. А за аналогичный «бронепоезд» ASUS, который по скорости работы соперничает с лучшими «бюджетниками», да ещё превосходит их по качеству камер, просят абсолютно земных вменяемых денег.



Фото на ASUS ZenFone 3 Zoom

Xiaomi Pocophone F1

Сколько стоит 24 тысячи рублей (оф.розница) 20 тысяч рублей (китайские интернет-магазины) Чем интересен Самый дешёвый смартфон с флагманским процессором в оф.рознице Чем хорош как смартфон в общем «Антикризисный» флагман без экономии на чём-либо, кроме дешевизны корпуса. Подробности Характеристики Xiaomi Pocophone F1

Воскрешённая классика — это всегда спорная история. Кого-то тошнит от современных подражателей попсе 1980-х, а кого-то пробивает на слёзы и причитания: «Были же времена!». Вот и со смартфонами так же, особенно с Pocophone F1.



Xiaomi Pocophone F1

Потому что Покофон — это живая классика, памятник нерукотворный тому, что мы любим в китайских смартфонах. Страшный и «дубовый» внешне, зато нафаршированный максимально мощным процессором и дорогими камерам изнутри… и дешёвый!

Идея Pocophone F1 состояла в том, чтобы взять за основу бюджетный Xiaomi Redmi, влепить в него такой же по мощности процессор, как в самых дорогих Самсунгах, и экран принарядить «чёлкой», как у Айфона — идеальный китайский флагман готов!

Потому что супер-быстрый, с доставшимися по наследству от бюджетников 4000 мАч в аккумуляторе (что в дорогих мощных моделях, как ни странно, случается редко), и, что самое приятное — хорошей камерой, которая непонятным образом всё же «пролезла в бюджет».

Итак, ещё раз: недорогой, максимально быстрый, один из самых выносливых, всесторонне качественный смартфон с камерой среднего класса. Для всех, кроме любителей «красивеньких» мобильников, станет идеальной покупкой.



Фото на Xiaomi Pocophone F1







Honor V10/View 10

Сколько стоит 19-22 тысячи рублей (китайские интернет-магазины) Чем интересен Прекрасен по соотношению мощности, цены и автономности Чем хорош как смартфон в общем Брутальный металлический «лопатофон» с NFC (Google Pay), большим запасом мощности и автономностью «без фанатизма» Подробности Обзор Honor V10

Если Покофон — это злой смартфон «старой школы», то Honor View 10 — что-то промежуточное между убегающими в «гламур» новыми флагманами и быстрыми, но уродливыми суперсмартфонами из Китая.



Honor V10

Каждый год хуавеевцы решают сложные задачи и пытаются продавать нам почти одинаковые смартфоны, но по разной цене, в зависимости от шильдика Huawei или Honor на корпусе. Honor V10 появился как что-то переходное между «мы сделали классную камеру, несите нам ваши 55 тыщ рублей» Huawei P20 Pro 2018 модельного года, и «попытались тут изобразить iPhone 7, но с камерой уровня Samsung Galaxy S7 edge», то есть Huawei P10 2017 модельного года.

От Huawei P20 Pro в «царь-Хоноре» — мощный процессор, один из лучших и по сей день, от P10 — камера уровня лучших смартфонов конца 2016 — середины 2017 года.

Не впечатляет? Зато всё это очень неплохо работает! Вы получаете «лопатину» без выреза в экране, с хорошим качеством съёмки, 3750 мАч в аккумуляторе (Samsung Galaxy Note 9 с 4000 мАч разряжается быстрее), скоростью работы уровня iPhone X и в прочном металлическом уродливом корпусе за… 19-22 тысяч рублей. Это ли не классно?



Honor V10

Давайте, что ли, и о недостатках поговорим сразу же. Стабилизация в неплохой, в общем-то, камере работает плохо (хуже, чем в Pocophone), поэтому для хороших фотографий желательно не ходить, не дышать и не пить накануне съёмки, иначе при малейшей тряске рук изображение размажет «в кашу». А ещё камера любит высветлять фотографии, поэтому привыкайте делать их темнее (так, как вы видите картинку глазами) до того, как сделаете снимок, иначе попортите качество.

Наконец, Huawei продавал Honor View 10 в России за 35 тысяч рублей, и очень не хотел, чтобы вы покупали его на Aliexpress за 20 тысяч. Поэтому в половине версий этой модели (в Китае она называется Honor V10) вырезали поддержку росийского 4G. Жить можно, но грустно. Как отличить полноценные по поддержке 4G смартфоны от неполноценных? Неполноценные (с поддержкой только китайских диапазонов сотовых сетей) обозначают буквами AL, полноценные — TL. Если надумаете покупать, не ошибитесь в кнопочках выбора конфигураций у продавца!



Фото на Honor V10







Vivo NEX

Сколько стоит 47 тысяч рублей (оф.розница) от 35 тысяч рублей (китайский рынок, базовая версия с процессором среднего класса) Чем интересен Футуристичный почти полностью безрамочный флагман с выдвижными камерами Чем хорош как смартфон в общем Классные камеры — даже чуть лучше, чем в Galaxy S8, выносливости на 1.5 суток, очень много памяти.. запас мощности и вау-эффект, как ни у кого из конкурентов Подробности Обзор Vivo NEX

Что вы обычно говорите, когда видите китайский флагман стоимостью 40+ тысяч рублей? Я обычно говорю: «да какого %&*№$, вы там вообще @#&%?!!». Но от этого в мире почти ничего не изменяется, потому что Apple задирает цены на новые Айфоны под 125 тысяч рублей, за ней следом переписывают циферки в ценниках «старые уважаемые» производители, а китайцы смотрят по сторонам, и почти сразу приклеивают к своим флагман недавние цены флагманов Samsung, LG и Sony. Потому что считают, что на то есть основания.



Vivo Nex

В случае с Vivo NEX оснований тратить 47 тысяч на очень красивую и рекордно безрамочную, но всё-таки китайскую смартфонную «супермодель», нет. Потому что нет рекордов, которые бы могли это обосновать.

Самый быстрый процессор? Так он и в Pocophone F1 абсолютно такой же, но уже за 20 тысяч. Сканер отпечатков в экране? Круто, но скоро это будет даже в дешёвых смартфонах.

Гораздо важнее, что по размерам и соотношению площади экрана к корпусу этот смартфон примерно такой же, как iPhone XS Max — даже круче, потому что выреза в экране нет.



Vivo Nex

Но все мы здесь сегодня собрались не ради безрамочности, а чтобы увидеть выносливые камерафоны. NEX в этой связи прекрасен тем, что предлагает 4000 мАч в аккумуляторе и классное качество съёмки — что-то среднее между Galaxy S8 и S9 по камерам, но несравнимо круче по автономности. И по цене Galaxy S8/iPhone 7 32 Гбайт, если покупать Vivo на Aliexpress. Для российского покупателя всяческие Виво/Оппо — это, конечно, кот в мешке, и никто не будет воспринимать этот смартфон в списке всерьёз, но китайцы, знаете ли, покупают эти марки вместо Самсунгов, потому что качество на уровне, аналогичный по автономности/скорости Galaxy дороже, а запчасти для Vivo стоят дешевле, чем на Самсунг, если вас угораздит это чудо разбить.



Фото на Vivo Nex

Huawei P20 Pro

Сколько стоит 45 тысяч рублей (китайские интернет-магазины) 55 тысяч рублей (оф.розница) Чем интересен Один из лучших флагманов по фоточасти. Единственный смартфон, который настолько хорошо фотографирует, и долго работает от аккумулятора Чем хорош как смартфон в общем По качеству экрана и качеству звука не дотягивает до лучших айфонов и самсунгов, но легко уделывает их по качеству съёмки фото, выносливости и, зачастую, скорости работы. Подробности Обзор Huawei P20 Pro против Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2

Всё, о чём вы прочитали выше по тексту — полумеры, если вы собрались покупать настоящий, полнокровный флагманский смартфон. Такой, в котором и камеры, и мощность, и автономность будут на высшем уровне… ой, а с автономностью выбирать-то не из чего!



Huawei P20 Pro

Айфоны — «калеки» по времени работы от аккумулятора уже много лет подряд, потому что аккумуляторы в них крошечные, процессоры уже прожорливые, а экраны — огромные. Самсунги поколения Galaxy S9/Note 9 тоже разряжаются быстро, но уже потому, что корейцы перемудрили с мощностью своего процессора. В итоге ни рекордной мощности, ни хорошей автономности в реальной жизни. Долго рассказывать, почему.

Таким нехитрым образом мы приходим к мысли, что пора искать что-то альтернативное и непривычное. Думаете, станет легче? Ни разу! Выносливые флагманы Xiaomi остались в прошлом — в 2017 году в Xiaomi Mi 6 (5.1 дюйма дисплея) был аккумулятор ёмкостью 3350 мАч, а в 2018 году в Xiaomi Mi 8 (6.21 дюйм дисплея) уже есть аккумулятор ёмкостью… 3400 мАч. Работает всё это соответствующе.

ASUS перестал заворачивать больше 3500 мАч во флагманские смартфоны после неудачи с ZenFone 3 Zoom, LG и Meizu до сих пор не понимают, что плохого в том, чтобы заряжать смартфоны 2-3 раза в сутки. Nokia и Motorola просто не умеют делать флагманы в последнее время, OnePlus не фанатеет выносливыми смартфонами, у Sony любой аккумулятор серьёзной ёмкости ведёт к ожирению. Остаются два варианта — «заморский» Huawei Mate 10 Pro (4000 мАч), который сложно купить в России, и попсовый Huawei P20 Pro с дико завышенной ценой.



Huawei P20 Pro

Завышенной, потому что LG V30/Samsung Galaxy Note 8 лучше по качеству экрана, качеству звука, качеству видеозаписи и даже уровню водозащиты. А процессор Kirin 970 отдают в Honor V10, который стоит не 55, а 20 тысяч рублей.

Зато, в отличие от айфонов/самсунгов, P20 Pro действительно выносливый на все свои 4000 мАч, очень быстрый при любой нагрузке (даже если набить его битком приложениями), просто восхитительно фотографирует и по-китайски дёшев в ремонте и профилактике (аккумуляторы и экраны стоят смешных денег в сравнении с Galaxy/iPhone). Экран сам по себе неплох, просто Full HD на 6 дюймах — это уже не настолько чётко, чтобы «вот это шик!», звук в наушниках тоже не аудиофильский. Но у P20 Pro другая задача — это первый парень на деревне, который увеличил себе… искусственный интеллект до таких величин, что даже iPhone XS фотографирует хуже. А в нашей сегодня подборке прославился лучшим соотношением качества камер + выносливости + мощности процессора. Будут и более крутые альтернативы, но позже и дороже, а P20 Pro — лучший фотофлагман среди всех «долгожителей» здесь и сейчас.



Фото на Huawei P20 Pro