Как выбрать смартфон с лучшей камерой

Узнать, хорошо ли фотографирует и снимает видео смартфон, почти всегда удаётся только из обзоров — слишком много непонятных характеристик камер. Разбираем все непонятные штуковины в характеристиках камер в смартфонах понятным языком и учимся определять классные камерафоны без примеров фотографий.

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Много мегапикселей — вредно

Банальнее этой аксиомы только объяснение «в iPhone, оказывается, нет слота для карты памяти». Но новички продолжают совершать ошибки, когда «клюют» на количество Мп в камере, а значит, придётся повторяться.

Представьте себе окно — обычное окно в жилом доме или квартире. Количество мегапикселей — это, грубо говоря, количество стекол внутри оконной рамы. Если продолжать проводить параллели со смартфонами, в глубокой древности стекла для окон были одинакового размера и считались дефицитным товаром. Поэтому, когда условный «Толян» рассказывал, что у него в оконном блоке 5 стекол (мегапикселей), все понимали, что Анатолий — человек серьёзный и обеспеченный. И характеристики окна тоже сразу были понятны — хороший обзор наружу дома, большая площадь остекления.

Несколько лет позже окна (мегапиксели) перестали быть дефицитом, поэтому их количество нужно было всего лишь довести до необходимого уровня, и на этом успокоиться. Просто привести в соответствие с площадью (форточка для вентиляции и лоджия, прочности ради, требуют разного количества окон), чтобы камера выдавала чуть более плотную картинку, чем выдают 4K-мониторы и телевизоры. И заняться наконец другими характеристиками — например, бороться с помутнением стекол и искажением изображения. Научить камеры правильно наводить резкость и разрисовывать имеющиеся мегапиксели качественно, если хотите конкретики.



Справа «мегапикселей» больше, но ничего, кроме препятствий при одинаковой площади «сенсора», они не дают

Но народ уже привык измерять качество камер мегапикселями, и продавцы с радостью этому потакали. Поэтому цирк с огромным количеством стекол (мегапикселей) в прежней по габаритам раме (размерах матрицы камеры) продолжился. В результате сегодня пиксели в смартфонных камерах, хоть и не «набиты» с плотностью москитной сетки, но «расстекловка» стала слишком плотной, и свыше 15 мегапикселей в смартфонах почти всегда портят, а не улучшают фотографии. Никогда такого не было, и вот опять оказалось, что важен не размер, а умение.

При этом «зло», как вы понимаете, не сами мегапиксели — если бы тонны мегапикселей были распластаны на достаточно габаритной камере, они пошли бы смартфону на пользу. Когда камера способна раскрыть потенциал всех мегапикселей на борту, а не «размазывать» их крупным оптом при съёмке, фотографию можно увеличить, обрезать, и она останется качественной. То есть никто не поймёт, что это всего лишь фрагмент более крупного снимка. Но сейчас такие чудеса встречаются только в «правильных» зеркальных и беззеркальных камерах, в которых одна только матрица (микросхема с фотодатчиками, на которую сквозь «стёклышки» камеры прилетает картинка) намного больше смартфонной камеры в сборе.

«Зло» — традиция засовывать обойму мегапикселей в крохотные камеры мобильников. Ничего, кроме замыленности картинки и избытка цифрового шума («гороха» в кадре), такая традиция не привнесла.



Sony навалили 23 мегапикселя там, где конкуренты ставят 12-15 Мп, и поплатились за это снижением чёткости картинки. (фото - manilashaker.com)

Для справки: в лучших камерафонах 2017 года основные задние камеры (не путать с ч/б добавочными) все как одна оперируют «жалкими» 12-13 мегапикселями. В разрешении фото это примерно 4032x3024 пикселя — хватает и на Full HD (1920x1080) монитор, и на 4K (3840x2160) тоже, хоть и впритык. Грубо говоря, если в камере смартфона больше 10 мегапикселей, их количество уже не важно. Важны другие вещи.

Как определить, что камера качественная, до взгляда на фото и видео с неё

Диафрагма – насколько широко смартфон «раскрыл глаза»

Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа, а фотокамеры – светом. Чем больше света, тем выше качество фотографии и больше деталей. Только вот солнечной погоды и по-студийному ярких ламп освещения на любой случай жизни не напасешься. Поэтому для хороших фото в помещениях, либо на улице в пасмурную погоду/ночью камеры конструируют таким образом, чтобы они добывали много света даже в неблагоприятных условиях.

Самый простой способ заставить прилетать на сенсор камеры больше света – сделать крупнее отверстие в объективе. Показатель того, насколько широко раскрыты «глазища» камеры, называют диафрагмой, апертурой, либо светосилой – это один и тот же параметр. А слова разные для того, чтобы обзорщикам в статьях могли выпендриваться непонятными терминами как можно дольше. Потому что, если не выпендриваться, диафрагму можно назвать просто, извините, «дыркой», как это принято у фотографов.

Диафрагму обозначают дробью с буквой f, косой чертой и цифрой (или с заглавной F и без дроби: например, F2.2). Почему

так – долго рассказывать, да и не в этом суть, как поёт Ротару. Суть вот в чём: чем меньше цифра после буквы F и косой черты, тем лучше камера в смартфоне. Например, f/2.2 в смартфонах – хорошо, а f/1.9 лучше! Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем лучше смартфон «видит» (более качественно снимает фото и видео) ночью. Бонусом широкой диафрагмы прилагается красивое размытие фона, когда вы фотографируете цветочки вблизи, даже если в смартфоне не сдвоенная камера.



Мелания Трамп объясняет, как выглядит различная диафрагма в камерах смартфонов

Перед покупкой смартфона не поленитесь уточнить, насколько «зрячая» в нём тыловая камера. Присмотрели Samsung Galaxy J3 2017 – вбивайте в поиск «Galaxy J3 2017 диафрагма», «Galaxy J3 2017 светосила» или «Galaxy J3 2017 апертура», чтобы узнать точную цифру. Если же в смартфоне, который вы для себя присмотрели, о диафрагме ничего не известно, возможны два варианта:

Камера настолько плохая, что производитель решил молчать о её характеристиках. Примерно таким же хамством маркетологи занимаются, когда в ответ на «какой в смартфоне процессор?» отвечают «четырёхъядерный» и всячески увиливают, чтобы не оглашать конкретную модель.

Смартфон только появился в продаже и никаких характеристик, кроме тех, что в рекламном анонсе, по нему ещё «не завезли». Подождите пару-тройку недель – обычно в течение этого времени подробности выходят в свет.

Какой должна быть диафрагма в камере нового смартфона?

В 2017-2018 гг. даже у бюджетной модели тыловая камера должна выдавать хотя бы f/2.2. Если число в знаменателе этой дроби больше, готовьтесь к тому, что камера будет видеть картинку будто бы в затемнённых очках. А вечером и ночью она будет «подслеповатой» и почти ничего не сможет видеть даже на расстоянии нескольких метров от смартфона. И не надейтесь на «крутилки» яркости – в смартфоне с f/2.4 или f/2.6 вечерняя фотография с «натянутой» программным способом экспозицией окажется «шершавой размазнёй», тогда как камера с f/2.2 или f/2.0 снимет более качественное фото без ухищрений.



Чем шире диафрагма, тем выше качество съёмки на камеру смартфона

В самых «крутых» смартфонах сегодня устанавливают камеры с апертурой f/1.8, f/1.7 или даже f/1.6. Сама по себе диафрагма не гарантирует максимального качества снимков (качество сенсора и «стеклышек» никто не отменял) – это, процитирую фотографов, всего лишь «дырка», сквозь которую камера глядит на мир. Но при прочих равных лучше выбирать смартфоны, в которых камера не «прищурилась», а получает изображение с широко раскрытыми «глазами».

Диагональ матрицы (сенсора): чем больше — тем лучше

Матрица в смартфоне – это не та матрица, где люди со сложными мордами лица в чёрных плащах уворачиваются от пуль. В мобильниках это слово обозначает фотоэлемент… проще говоря, пластину, на которую сквозь «стекляшки» оптики прилетает картинка. В старых фотоаппаратах картинка прилетала на фотоплёнку и там сохранялась, а матрица вместо этого накапливает информацию о фотоснимке и отправляет её в процессор смартфона. Процессор оформляет всё это в конечную фотографию и складирует файлы во внутреннюю память, либо на microSD.

О матрице нужно знать только одно — она должна быть как можно более крупной. Если оптика – это водопроводный шланг, а диафрагма — горлышко ёмкости, то матрица – тот самый резервуар для воды, которого не бывает мало.

Размеры матрицы принято измерять в бесчеловечных, с колокольни простых покупателей, видиконовых дюймах. Один такой дюйм равен 17 мм, но камеры в смартфонах пока не «вымахали» до таких размеров, поэтому диагональ матрицы обозначают дробью, как и в случае с диафрагмой. Чем меньше вторая цифра в дроби (делитель), тем больше матрица -> тем круче камера.

Понятно, что ничего не понятно? Тогда просто запомните вот такие цифры:

Бюджетный смартфон будет фотографировать хорошо, если размер матрицы в нём составляет хотя бы хотя бы 1/3" при разрешении камеры не выше 12 Мп. Больше мегапикселей — ниже качество на практике. А если мегапикселей меньше десяти, на хороших крупных мониторах и телевизорах фотография будет выглядеть рыхлой, просто потому, что в них меньше точек, чем по высоте-ширине в экране вашего монитора.

В смартфонах среднего класса хороший размер матрицы — 1/2.9” или 1/2.8”. Найдёте более крупную (1/2.6” или 1/2.5”, например) — считайте, очень повезло. Во флагманских смартфонах хороший тон — матрица размером как минимум 1/2.8”, а лучше — 1/2.5”.



Смартфоны с крупным сенсором снимают лучше, чем модели с мелкими фотоэлементами

Бывает ли ещё круче? Бывает — смотрите на 1/2.3” в Sony Xperia XZ Premium и XZ1. Почему же тогда эти смартфоны не ставят рекорды качества фото? Потому что «автоматика» камеры постоянно ошибается с подбором настроек для съёмки, а запас «чёткости и зоркости» камеры подпорчен количеством мегапикселей — их в этих моделях навалили 19 вместо стандартных для новых флагманов 12-13 Мп, и ложечка дёгтя перечеркнула преимущества огромной матрицы.

Есть ли в природе смартфоны с хорошей камерой и менее суровыми характеристиками? Есть — взгляните на Apple iPhone 7 с его 1/1.3” при 12 Мп. На Honor 8, которому хватает 1/2.9” с таким же количеством мегапикселей. Магия? Нет — просто хорошая оптика и идеально «вылизанная» автоматика, которая учитывает потенциал камеры так же хорошо, как брюки, пошитые на заказ, учитывают количество целлюлита на ляжках.

Но есть проблема — производители почти никогда не указывают размер сенсора в характеристиках, потому что это не мегапиксели, и можно опозориться, если сенсор дешёвый. А в обзорах или описаниях смартфонов в интернет-магазинах такие характеристики камер встречаются и того реже. Даже если вы подобрали себе смартфон с адекватным количеством мегапикселей и многообещающим значением диафрагмы, есть шанс никогда не узнать размер тылового фотосенсора В таком случае обращайте внимание на последнюю характеристику смартфонных камер, которая напрямую влияет на качество.

Лучше мало крупных пикселей, чем много мелких

Представьте себе бутерброд с красной икрой, или взгляните на него, если плохо помните, как такие деликатесы выглядят. Подобно тому, как икринки в бутерброде распределяются по куску батона, площадь сенсора камеры (матрицы камеры) в смартфоне оккупируют светочувствительные элементы — пиксели. Этих пикселей в смартфонах, мягко говоря, не десяток, и даже не дюжина. Один мегапиксель — 1 млн. пикселей, в типичных камерах смартфонов 2015-2017 годов выпуска таких мегапикселей 12-20.

Как мы уже разобрались, содержать избыточное количество «болванчиков» на матрице смартфона губительно для снимков. Эффективность у такого столпотворения выходит, как у специализированных отрядов людей для замены лампочки. Поэтому в камере лучше наблюдать меньшее количество толковых пикселей, чем большее количество бестолковых. Чем крупнее каждый из пикселей в камере, тем менее «грязными» получаются фотографии, а видеозапись становится менее «прыгучей».



Крупные пиксели в камере (фото внизу) делают вечерние и ночные снимки более качественными (фото: gizbot.com и technobuffalo.com)

Идеальная смартфонная камера состоит из большого «фундамента» (матрицы/сенсора) с большими пикселями на нём. Только вот делать смартфоны толще или выделять для камеры половину корпуса сзади никто не собирается. Поэтому «застройка» будет такой, чтобы камера не торчала из корпуса и не занимала много места, мегапиксели были крупногабаритными, пусть даже их будет всего 12-13, а матрица была максимально крупной, чтобы все их вместить.

Размер пикселя в камере измеряется в микрометрах и обозначается как мкм в русском языке или µm в латинице. Перед тем, как купить смартфон, убедитесь, что пиксели в нём достаточно крупные – это косвенный признак того, что камера снимает хорошо. Вбиваете в поиск, например, «Xiaomi Mi 5S мкм» или «Xiaomi Mi 5S µm» – и радуетесь характеристикам камеры смартфона, который вы себе заприметили. Или огорчаетесь – зависит от цифр, которые вы увидите в результате.

Насколько большим должен быть пиксель в хорошем камерафоне?

Размерами пикселей в «новейшем» времени особенно прославился… Google Pixel – смартфон, который вышел в 2016 году и «показал Кузькину мать» конкурентам за счёт сочетания огромной (1/2.3”) матрицы и очень крупных пикселей порядка 1,55 мкм. С таким набором он почти всегда выдавал детальнейшие фотографии даже в пасмурную погоду или в тёмное время суток.

Почему бы производителям не «обрезать» мегапиксели в камере до минимума и расставить на матрице минимум пикселей? Такой эксперимент уже был – HTC в флагмане One M8 (2014 год) сделала пиксели настолько огромными, что их в тыловую камеру поместилось… четыре на 1/3”-матрице! Таким образом, One M8 получил пиксели размером аж 2 мкм! В итоге по качеству снимков в тёмное время суток смартфон «порвал» практически всех конкурентов. Да и фотографий в разрешении 2688×1520 пикселей было достаточно для Full HD-мониторов того времени. Но всесторонним чемпионом камера HTC не стала, потому что тайваньцев подвели HTC точность цветопередачи и «тупые» алгоритмы съёмки, которые не умели «правильно готовить» настройки для сенсора с необычным потенциалом.

Сегодня все производители «перебесились» гонкой за максимально крупными пикселями, поэтому:

В хороших бюджетных камерафонах размер пикселя должен быть от 1,22 мкм и больше

В флагманах хорошим тоном принято считать пиксели размером от 1,25 мкм до 1,4 либо 1,5 мкм. Больше – лучше.

Смартфонов с хорошей камерой и относительно мелкими пикселями мало, но они существуют в природе. Это, конечно же, Apple iPhone 7 с его 1.22 мкм и OnePlus 5 с 1.12 мкм – они «выезжают» за счёт очень качественных сенсоров, очень хорошей оптики и «умной» автоматики.

Без этих слагаемых маленькие пиксели губят качество фото в флагманских смартфонах. Например, в LG G6 алгоритмы творят непотребство при ночной съёмке, а сенсор, хоть и облагорожен хорошими «стёклами», но сам по себе дешёвый. В

итоге 1,12 мкм портят ночные снимки всегда, кроме случаев, когда вы вступаете в бой с «ручным режимом» взамен тупой автоматики и исправляете её огрехи самостоятельно. Такая же картина царит и в съёмке на Sony Xperia XZ Premium или XZ1. А в шедевральной, «на бумаге», камере Xiaomi Mi 5S соперничать с флагманами iPhone и Samsung мешает отсутствие оптической стабилизации и всё те же «кривые руки» разработчиков алгоритмов, из-за чего смартфон хорошо справляется со съёмкой только днём, а ночью уже не очень впечатляет.

Для того, чтобы было понятно, сколько вешать в граммах, взгляните на характеристики камер в одних из лучших камерафонов современности.

Смартфон Количество мегапикселей «основной» тыловой камеры Диагональ матрицы Размер пикселей Google Pixel 2 XL 12,2 Мп 1/2.6" 1,4 мкм Sony Xperia XZ Premium 19 Мп 1/2.3" 1,22 мкм OnePlus 5 16 Мп 1/2.8" 1,12 мкм Apple iPhone 7 12 Мп 1/3" 1.22 мкм Samsung Galaxy S8 12 Мп 1/2.5" 1.4 мкм LG G6 13 Мп 1/3" 1.12 мкм Samsung Galaxy Note 8 12 Мп 1/2.55" 1.4 мкм Huawei P10 Lite/Honor 8 Lite 12 Мп 1/2.8" 1.25 мкм Apple iPhone SE 12 Мп 1/3" 1.22 мкм Xiaomi Mi 5S 12 Мп 1/2.3" 1.55 мкм Honor 8 12 Мп 1/2.9" 1.25 мкм Apple iPhone 6 8 Мп 1/3" 1.5 мкм Huawei nova 12 Мп 1/2.9" 1.25 мкм

Какой тип автофокуса самый лучший

Автофокус – это когда мобильник самостоятельно «наводит резкость» во время съёмки фото и видео. Он нужен для того, чтобы не крутить настройки «на каждый чих», как наводчик в танке.

В старых смартфонах и в современных китайских «бюджетниках» производители используют контрастный автофокус. Это самый примитивный способ наведения резкости, который ориентируется на то, насколько светло или темно «прямо по курсу» перед камерой, словно наполовину слепой человек. Именно поэтому на фокусировку дешёвым смартфонам нужно примерно пару секунд, за которые легко «проворонить» движущийся объект, или перехотеть снимать то, что собирались, потому что «поезд ушёл».

Фазовый автофокус «ловит свет» по всей площади сенсора камеры, вычисляет, под каким углом в камеру попадают лучи и делает выводы о том, что находится у смартфона «перед носом» или чуть дальше. За счёт своей «интеллектуальности» и вычислений очень быстро работает днём и вообще ничем не досаждает. Распространён во всех современных смартфонах, кроме совсем уж бюджетных. Единственный недостаток – работа ночью, когда в узенькую дырку диафрагму мобильника свет прилетает в настолько маленьких порциях, что у смартфона «рвёт крышу» и он постоянно ёрзает фокусировкой из-за резкой смены информации.

Лазерный автофокус – самый шик! Лазерные дальномеры всегда использовали, чтобы «бросить» луч на дальнее расстояние и вычислить дистанцию для объекта. LG в смартфоне G3 (2014 г.) научила такое «сканирование» помогать камере быстро наводить резкость.



Лазерный автофокус удивительно быстр даже в помещениях или полутьме

Взгляните на свои наручные часы... хотя, о чём это я… ладно, включите секундомер в смартфоне и оцените, как быстро проходит одна секунда. А теперь мысленно разделите её на 3,5 – за 0,276 секунды смартфон получает информацию о расстоянии до объекта съёмки и докладывает об этом камере. Причём не теряет в скорости ни в тёмное время суток, ни в непогоду. Если вы планируете снимать фото и видео вблизи или на небольшом расстоянии при недостатке света, смартфон с лазерным автофокусом будет вас очень выручать.

Но имейте в виду, что мобильники – не орудия из «Звёздных войн», поэтому дальность работы лазера в камере едва перемахивает за пару метров. Всё, что находится дальше, мобильник рассматривает при помощи всё того же фазового автофокуса. Иными словами, для съёмок объектов издалека не обязательно разыскивать смартфон с «лазерным наведением» в камере – проку от такой функции в общих планах фото и видео вы не получите.

Оптическая стабилизация. Зачем нужна и как работает

Вы когда-нибудь ездили на автомобилях с рессорной подвеской? На армейских «уазиках», например, или скорой помощи с такой же конструкцией? Помимо того, что в таких машинах можно «отбить пятую точку», в них невероятно трясёт – подвеска максимально жёсткая, чтобы не развалиться на бездорожье, и поэтому она сообщает пассажирам всё, что думает о дорожном покрытии, откровенно и не «пружиня» (потому что пружинить нечем).

Теперь вы знаете, как себя чувствует камера в смартфоне без оптической стабилизации, когда вы пытаетесь сделать фото.

Проблема съёмки на смартфон состоит вот в чём:

Камере нужно много света, чтобы фотографировать качественно. Не прямые лучи солнца в «физиономию», а рассеянного, повсеместного света вокруг.

Чем дольше камера «рассматривает» изображение во время фото, тем больше света она выхватывает = тем выше качество картинки.

В момент съёмки и этих «гляделок» камеры смартфон должен быть неподвижным, чтобы картинку не «размазало». Уедет хотя бы на долю миллиметра — кадр окажется испорчен.

А человеческие руки трясутся. Это хорошо заметно, если вы поднимете на вытянутых руках и попробуете подержать штангу, и менее заметно, когда вы держите перед собой мобильник для съёмки фотографии или видеозаписи. Разница в том, что штанга может «плавать» у вас в руках в широких границах — лишь бы не приложить её о стену, соседа или не уронить на ноги. А смартфону нужно успеть «нахвататься» света, чтобы фотография вышла удачной, и сделать это до того, как он отклонится на доли миллиметра в ваших руках.

Поэтому алгоритмы пытаются и камере угодить, и повышенных требований к вашим рукам не выдвигать. То есть сообщают камере, например «значит так, 1/250 долю секунды можешь заниматься съёмкой, этого хватит, чтобы фотография более-менее удалась, и сделать кадр до того, как камера сдвинется в сторону, тоже хватит». Вот эта штука называется выдержкой.



Как работает оптическая стабилизация

При чём тут оптостаб? Так ведь он и есть та «амортизация», с которой камера не трясётся, как кузов армейских грузовиков, а «плавает» в небольших границах. В случае со смартфонами плавает не в воде, а удерживается магнитами и «ёрзает» на небольшом расстоянии от них.

То есть, если смартфон чуть «уедет» или дрогнет во время съёмки, камеру тряхнёт гораздо слабее. С такой страховкой смартфон сможет:

Завышать выдержку (гарантированное время «на разглядеть картинку до того, как фото будет готов» для камеры. Камера получает больше света, видит больше подробностей изображения = качество фото днём оказывается ещё выше.

Снимать чёткие снимки в движении. Не во время спринтерского рывка по бездорожью, а во время ходьбы или из окна трясущегося автобуса, к примеру.

Компенсировать тряску в видеозаписи. Даже если вы очень резко топаете ногами или чуть раскачиваетесь под тяжестью сумки во второй руке, на видеозаписи этого не будет так заметно, как в смартфонах без оптического стабилизатора.

Поэтому оптостаб (OIS, как его кличут по-английски) — крайне полезная штуковина в камере смартфона. Без него тоже можно, но грустно — камера должна быть качественной «с запасом», а автоматике придётся укорачивать (ухудшать) выдержку, потому что страховки от тряски в смартфоне нет. При съёмке видео приходится на лету «передвигать» картинку так, чтобы дрожание не было видно. Это сродни тому, как в старых кинофильмах имитировали скорость едущего автомобиля, когда он на самом деле неподвижно стоял. С тем отличием, что в фильмах эти сцены снимали с одного дубля, а смартфонам приходится просчитывать тряску и бороться с ней на лету.

Смартфонов с хорошей камерой, которая без стабилизации снимает не хуже, чем у конкурентов со стабилизацией, исчезающе мало — это, к примеру, Apple iPhone 6s, первое поколение Google Pixel, OnePlus 5, Xiaomi Mi 5s и, с некоторой натяжкой, Honor 8/Honor 9.

На что не следует обращать внимание

Вспышка . Полезна только при съёмке в кромешной темноте, когда нужно любой ценой сделать фотографию. В итоге наблюдаете бледные лица людей в кадре (при том всех, ведь вспышка маломощная), зажмуренные от яркого света глаза, или очень странный цвет зданий/деревьев — художественной ценности фотографии со смартфонной вспышкой точно не несут. В роли фонарика светодиод близ камеры гораздо полезнее.

. Полезна только при съёмке в кромешной темноте, когда нужно любой ценой сделать фотографию. В итоге наблюдаете бледные лица людей в кадре (при том всех, ведь вспышка маломощная), зажмуренные от яркого света глаза, или очень странный цвет зданий/деревьев — художественной ценности фотографии со смартфонной вспышкой точно не несут. В роли фонарика светодиод близ камеры гораздо полезнее. Количество линз в камере. «Раньше, когда у меня был интернет 5 Мбит/с, я писал реферат за день, а теперь, когда у меня 100 Мбит/с, я пишу его за 4 секунды». Нет, ребята — это так не работает. Не важно, сколько линз в смартфоне, не важно, кто их выпустил (Carl Zeiss, судя по качеству новых камер Nokia, тоже не спасает). Линзы либо качественные, либо нет, и проверить это можно только реальными фотографиями.



Качество «стекляшек» (линз) влияет на качество камеры. А количество — нет

Съёмка в RAW. Если вы не в курсе, какой такой RAW, объясняю:

JPEG — стандартный формат, в котором смартфон записывает фотографии, это «готовый к употреблению» снимок. Как салат «Оливье» на праздничном столе — разобрать его «на компоненты», чтобы переделать его в другой салат, можно, но получится не очень качественно.

RAW — это здоровенный по объёму на «флэшке» файл, в котором в чистом виде, отдельными «строчками» вшиты все варианты яркости, чёткости и цветности для фотографии. То есть фотография не будет «покрываться мелкими точечками» (цифровым шумом), если вам вздумается сделать её не настолько тёмной, какой она оказалась в JPEG, а чуть более яркой, как если бы вы правильно выставили яркость в момент съёмки.

Короче говоря, RAW позволяет гораздо более удобно «фотошопить» кадр, чем JPEG. Но загвоздка в том, что флагманские смартфоны почти всегда подбирают настройки правильно, поэтому, кроме загаженной «тяжёлыми» фотографиями в RAW памяти смартфона, пользы от «фотошоперских» файлов будет мало. А в дешёвых смартфонах качество камеры настолько плохое, что вы будете наблюдать плохое качество в JPEG, и настолько же плохой исходник в RAW. Не заморачивайтесь.

Наименование сенсора камеры. Когда-то они были супер-важны, потому что были «знаком качества» камеры. От модели сенсора (модуля) камеры зависит размер матрицы, количество мегапикселей и размер пикселя, незначительные «фамильные признаки» алгоритмов съёмки.

Из «большой тройки» производителей модулей камер для смартфонов самые качественные модули выпускает Sony (отдельные примеры не берём в расчёт, речь о средней температуре по больнице), следом идёт Samsung (сенсоры Samsung в смартфонах Samsung Galaxy даже лучше, чем самые крутые сенсоры Sony, но «на сторону» корейцы продают что-то несуразное), и, наконец, замыкает список OmniVision, который выпускает «ширпотреб, но терпимый». Нетерпимый ширпотреб выпускают все остальные подвальные китайские конторы, название которых в характеристиках смартфонов стыдятся упоминать даже сами производители.



Соотношение сил на рынке сенсоров смартфонных камер в 2014 году

Модули Sony из этой тройки самые популярные, и, если хотите понимать маркировку, расшифровывать, к примеру, «IMX318» и т.д. следует следующим образом:

3 — поколение фотосенсора. О качестве не говорит почти ничего. Скорее, о годе выпуска.

1 — класс фотосенсора. Чем выше цифра — тем круче и дороже модуль. То есть владелец смартфона с сенсором IMX378 — «крутой мужик», с сенсором IMX386 — «ещё более крутой мужик», с сенсором IMX398 — «самый крутой мужик». До тех пор, пока не выйдет 400-я серия, конечно.

8 — вариант исполнения. Знаете, как это в бывает в автомобилях? Минимальная комплектация с «тряпочкой» на сидениях и «деревянным» салоном, максимальная — с сидениями из искусственной замши и кожаной приборной панелью. Для покупателей разница в этой цифре мало о чём говорит.

Почему после всего этого не следует обращать внимания на модель сенсора? Потому что с ними дела обстоят так же, как с мегапикселями — китайские «альтернативно одарённые» производители активно закупают дорогие сенсоры Sony, трубят на каждом углу «в нашем смартфоне супер-качественная камера!»… а камера при этом омерзительная.

Потому что «стёклышки» (линзы) в таких мобильниках ужасающего качества и пропускают свет чуть лучше, чем пластиковая бутылка из-под газировки. Диафрагма камеры из-за этих же ублюдочных «стёкол» далека от идеала (f/2.2 или даже выше), а настройкой сенсора для того, чтобы камера правильно подбирала цвета, хорошо сработалась с процессором и не уродовала снимки, никто не занимается. Вот вам наглядный пример того, что модель сенсора мало на что влияет:

Смартфоны на базе модуля Sony IMX258 Модель Как снимает фото и видео LG G6 снимает отлично Xiaomi Mi 5S Plus снимает хорошо Xiaomi Redmi Note 4X снимает «терпимо» Meizu M3E снимает плохо TP-Link Neffos X1 снимает ужасно

Как видите, смартфоны с одним и тем же сенсором камеры могут снимать абсолютно по-разному. Поэтому не думайте, что дешёвый Moto G5 Plus с модулем IMX362 будет снимать настолько же качественно, как это делает HTC U11 с его поразительно крутой камерой.

Ещё больше раздражает «лапша на уши», которую Xiaomi навешивает на уши покупателей, когда рассказывает, что «камера в Mi Max 2 очень похожа на камеру во флагманском Mi 6 — в них одинаковые сенсоры IMX386! Одинаковые, только снимают смартфоны очень по-разному, диафрагма (а значит, и возможность снимать при плохом освещении) в них разная, и Mi Max 2 не выдерживает никакой конкуренции с флагманом Mi6.

Двойные камеры: зачем нужны и какими бывают

В глубокой древности две тыловые камеры были нужны смартфонам, чтобы снимать 3D-видео и 3D-фото. Вы ведь ещё помните эту эпоху помешательства на 3D-кинотеатрах, 3D-телевизорах и объёмных изображениях в частности? С тех пор многое изменилось, телевизоры с трёхмерной картинкой вымерли, смартфоны с камерами для съёмки такого видео вымерли ещё раньше.



Сдвоенная камера – полезное новшество. Если это пара качественных камер

Современные смартфоны орудуют двойной камерой иначе. Осталось только три варианта использования такой конфигурации:

Дополнительная камера «помогает» снимать фото ночью основной и умеет снимать ч/б фото. Самые знаменитые смартфоны с такими реализациями камер — Huawei P9, Honor 8, Honor 9, Huawei P10. Второстепенная камера позволяет «впихнуть невпихуемое», то есть снимает снимки с почти панорамным углом обзора. Единственным сторонником такого типа камер был и остаётся LG — начиная с LG G5, продолжая моделями V20, G6, X Cam и, теперь, V30. Две камеры нужны для оптического зума (приближения без потери качества). Чаще всего этот эффект достигается одновременной работой сразу двух камер (Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8), хотя и встречаются модели, которые при увеличении просто переключаются на отдельную «дальнобойную» камеру — ASUS ZenFone 3 Zoom, к примеру.

Как выбрать качественную селфи-камеру в смартфоне?

Лучше всего — на базе примеров реальных фотографий. Причём, как днём, так и ночью. Днём почти все селфи-камеры выдают хорошие фото, но только качественные «фронталки» способны снимать что-то разборчивое в тёмное время суток.



Критерии выбора селфи-камеры почти такие же, как и в случае с тыловыми камерами смартфонов

Старайтесь разыскать камеру с автофокусом — с ней почти со 100% гарантией избавитесь от смазанных дневных автопортретов. Все остальные характеристики (диафрагма, мегапиксели, оптическая стабилизация) настолько же важны, как и в случае с тыловыми камерами. Просто для фронтальных камер эти характеристики почти никогда не указывают, потому что хвастаться нечем, а поднимать себя на смех производители не хотят.

Выводы: какими должны быть характеристики качественной камеры смартфона

Не обязательно штудировать лексику фотографов и углубляться, за что отвечает та или иначе характеристика — можно просто вызубрить цифры «столько-то — хорошо, но если цифра больше — плохо» и подобрать смартфон гораздо быстрее. За разъяснениями терминов добро пожаловать в начало статьи, а здесь мы попытаемся вывести формулу качественной камеры в смартфонах.

Мегапиксели Не менее 10, не более 15. Оптимально — 12-13 Мп Диафрагма (она же светосила, апертура) чем меньше цифра в делителе дроби — тем лучше для бюджетных смартфонов — f/2.2 либо f/2.0 для флагманов: минимум f/2.0 (в редчайших исключениях — f/2.2) оптимально — f/1.9, f/1.8 идеально — f/1.7, f/1.6 Размер пикселя (мкм, µm) чем больше цифра — тем лучше для бюджетных смартфонов — 1.2 мкм и выше для флагманов: минимум — 1.22 мкм (в редчайших исключениях — 1.1 мкм) оптимально — 1.4 мкм идеально — 1.5 мкм и выше Размер сенсора (матрицы) чем меньше цифра в делителе дроби — тем лучше для бюджетных смартфонов — 1/3” для флагманов: минимум — 1/3” оптимально — 1/2.8” идеально — 1/2.5”, 1/2.3” Автофокус контрастный — так себе фазовый — хорошо фазовый и лазерный — отлично Оптическая стабилизация очень полезна для съёмки на ходу и ночной съёмки Двойная камера одна хорошая камера лучше двух плохих две средних по качеству камеры лучше одной средней (гениальная формулировка!) Производитель сенсора (модуля) не указан = скорей всего, внутри какой-нибудь хлам OmniVision — так себе Samsung в смартфонах не-Samsung — нормально Samsung в смартфонах Samsung — отлично Sony — хорошо или отлично (зависит от добросовестности производителя) Модель сенсора крутой модуль не гарантирует высокое качество съёмки но в случае с Sony обращайте внимание на сенсоры IMX250 и выше, либо IMX362 и выше

Не хочу разбираться в характеристиках! Какой купить смартфон с хорошими камерами?

Производители выпускают бесчисленное количество смартфонов, но среди них очень мало моделей, которые умеют хорошо фотографировать и снимать видео.



Как выбрать смартфон с хорошей камерой

Мы будем регулярно обновлять список смартфонов с самыми качественными камерами и хорошими характеристиками. Не пропустите подборку мобильников с лучшими селфи-камерами, лучшие бюджетные камерафоны и модели с самой долгой работой от аккумулятора и хорошим качеством съёмки фото и видео!